Il fait bouillir le Barça, le PSG fonce sur ce défenseur

A l’affût de bonnes opportunités, le PSG a coché le nom d’Eric Garcia. Le défenseur central espagnol de 24 ans, libre en juin prochain, n’a toujours pas donné son accord au Barça pour prolonger.

Très peu actif sur le marché des transferts cet été, le Paris Saint-Germain a tout de même renforcé sa défense avec la signature d’Illya Zabarnyi en provenance de Bournemouth pour plus de 60 millions d’euros. Un renfort important pour le PSG, convaincu par le potentiel de l’Ukrainien, appelé à prendre la succession de Marquinhos à l’avenir. En janvier ou en juin prochain, le club de la capitale tentera de nouveau de faire venir un ou deux défenseurs pour étoffer un secteur de jeu parfois trop court selon les absences.

Selon les informations du journal espagnol Sport, un joueur a tapé dans l’oeil de Luis Enrique et de Luis Campos. Il s’agit d’Eric Garcia, défenseur central de 24 ans capable de dépanner en tant que latéral droit. Son contrat avec le FC Barcelone expire en juin prochain et pour l’heure, il n’a toujours pas trouvé d’accord avec sa direction pour une prolongation. Une situation qui agace le Barça, qui veut prolonger son couteau suisse et au contraire, une aubaine pour le PSG. Le club parisien est « très attentif » à la situation du joueur selon nos confrères espagnols. Formé au Barça puis parti très jeune à Manchester City, Eric Garcia avait brillé à Gérone lors d’un prêt à l’occasion de la saison 2024-2024.

De retour dans le groupe d’Hansi Flick depuis la saison dernière, l’international espagnol (19 sélections) a trouvé sa place dans la rotation grâce à sa polyvalence. Un atout qui plaît aussi à Luis Enrique, qui pourrait faire de Garcia un remplaçant dans l’axe mais aussi une doublure à Achraf Hakimi dans le couloir droit de la défense. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain parviendra à convaincre le joueur d’1m82 ou si ce dernier donnera sa préférence à son club formateur. Pour l’heure, aucun accord n’a en tout cas été trouvé, de quoi laisser l’espoir au PSG de rafler la mise au nez et à la barbe du champion d’Espagne en titre.