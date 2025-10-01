ICONSPORT_261501_0122
Luis Campos Luis Enrique PSG

PSG : Un homme a évité un désastre au Paris SG

PSG01 oct. , 13:40
parClaude Dautel
0
Le Paris Saint-Germain a impressionné toute la planète football la saison passée, et même si le PSG est décimé avant d'affronter le Barça, personne ne fanfaronne au Barça avant le match de ce soir. Pour Arrigo Sacchi, le Qatar doit remercier Luis Enrique. 
Depuis que Qatar Sports Investments a racheté le Paris SG en 2011, le club de la capitale avait l'habitude de faire rire l'Europe. En multipliant les achats de joueurs à des prix démesurés, ou en tentant une version Neymar-Mbappé-Messi qui a lamentablement échoué, le PSG était enfermé dans un projet hors sol et à côté de la plaque. Mais, tout a changé avec la signature de Luis Enrique, car depuis l'entraîneur espagnol a imposé ses méthodes et ses choix, quitte à pousser dehors des stars. Et cela fonctionne. Pour Arrigo Sacchi, légendaire technicien italien, il est évident que la venue de Luis Enrique a totalement fait changer la trajectoire du Paris Saint-Germain, grâce à des décisions qui ont radicalement changé la manière dont les joueurs évoluaient auparavant.

Luis Enrique a sauvé le PSG du désastre

Dans les colonnes de L'Equipe, et à quelques heures du choc Barça-PSG, Arrigo Sacchi a salué les décisions de Luis Enrique et le fait que le PSG lui donne les clés du projet. « Le PSG a longtemps été le club qui achetait des joueurs très chers et très connus, mais qui n'avait pas les résultats à la hauteur de ses investissements. Le tournant, c'est l'arrivée de Luis Enrique. Il a changé la manière de penser au club comme dans le vestiaire, on voit des joueurs qui bougent à onze, qui jouent à onze, qui couvrent le terrain les uns pour les autres, qui sont ensemble. Du coup, ils se sentent encore plus forts, parce que cette conscience du collectif décuple la confiance de chacun (...) Dans un bon soir, le PSG est capable de développer une qualité de jeu exceptionnelle, où les joueurs savent toujours où aller, quoi faire, dans n'importe quelle situation, même la plus délicate. Il faut vraiment féliciter Luis Enrique », a reconnu celui qui a gagné la totalité des titres lorsqu'il était sur le banc de l'AC Milan.
0
