PSG : Lucas Chevalier a fait une promesse

Lucas Chevalier est attendu au tournant ce mercredi soir contre le FC Barcelone. Pour le successeur de Gianluigi Donnarumma au PSG, la moindre faute risque de lui valoir une vraie vague de critiques.
En quittant le LOSC pour le Paris Saint-Germain
, où en plus, il devait remplacer le gardien international italien, Lucas Chevalier savait qu'il se lançait un défi énorme. Car au PSG, la moindre boulette déclenche immédiatement un tsunami. Et si la victoire aux tirs au but contre Tottenham dans la Super Coupe d'Europe avait permis de masquer une faute du gardien français, la défaite contre l'Olympique de Marseille avec une sortie aérienne totalement ratée a mis un gros coup de pression sur Lucas Chevalier
. Alors, que dire du rendez-vous face au Barça ce mercredi, sachant que les attaquants barcelonais, à commencer par Lamine Yamal veulent dynamiter les champions d'Europe en titre.
Marseille, Auxerre, Barcelone, Lille, c’est la même chose, c’est un match de foot- Lucas Chevalier, gardien de but du PSG
Pourtant, là où d'autres gardiens de but pourraient légitimement s'inquiéter, le portier du Paris Saint-Germain est serein, explique L'Equipe. « Marseille, Auxerre, Barcelone, Lille, c’est la même chose, c’est un match de foot », a confié Lucas Chevalier avant le déplacement en Ligue des Champions en Catalogne. Et selon le quotidien sportif, les critiques qui se sont abattues sur lui après sa boulette contre l'OM n'ont eu aucune prise sur son moral. Une décontraction qui ne doit cependant pas masquer la réalité, à savoir que l'ancien gardien du LOSC doit démontrer que le maillot du PSG n'est pas trop grand pour lui et que les 55 millions d'euros déboursés par les champions d'Europe pour le faire venir ne lui trottent pas trop dans la tête, comme cela a été le cas pour d'autres joueurs avant lui.
Lucas Chevalier n'a pas peur du FC Barcelone
Ce qui est certain, c'est que même si c'est un ogre qui se présente sur la route du PSG, Lucas Chevalier ne montre aucun signe de nervosité ou d'angoisse. « Lucas se sent bien. Il a toute la confiance de l’équipe et du PSG. Il ne faut pas oublier qu’il a déjà fait des arrêts importants, et personnellement, je suis sûr que ça va continuer », a prévenu Achraf Hakimi en conférence de presse. Car même s'il a été fautif contre l'OM, Chevalier a tout de même fini quatre matchs sur six sans prendre le moindre but en Ligue 1, ce qui n'est pas rien. Mais, c'est sur les matchs avec un énorme enjeu que le gardien de but de 23 ans est attendu. Et le choc Barça-PSG en est clairement un.