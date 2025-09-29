ldc barca psg en octobre le calendrier complet de paris iconsport 267396 0748 398067

TV : Barça - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue des Champions29 sept. , 7:00
parAlexis Rose
Après avoir réussi leurs entrées en Ligue des Champions il y a deux semaines, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain vont s’affronter lors du choc de cette phase de ligue de la C1.

Quelle heure pour Barça - PSG ?

C’est le grand match que tous les suiveurs du football européen attendent depuis la fin de la saison dernière, quand les deux équipes auraient pu se rencontrer en finale sans l’exploit de l’Inter face à Barcelone. Ce Barça - PSG sent bon la poudre, il se jouera ce mercredi 1er octobre à 21h00 au Stade Olympique de Montjuïc.

Sur quelle chaîne suivre Barça - PSG ?

Barcelone et Paris sont deux clubs qui s’affrontent souvent en Ligue des Champions, avec des matchs qui resteront dans l’histoire comme la fameuse remontada de 2017. Autant dire que cette partie entre deux des meilleures équipes du moment va attirer les foules sur l’antenne de Canal+, qui aura la chance de faire une grosse audience mercredi soir.

Les compos probables de Barça - PSG :

Invaincu depuis le début de la saison, le Barça a repris la tête de la Liga devant le Real Madrid le week-end dernier. Auteur de sept victoires en huit matchs, dont une en LDC face à Newcastle mi-septembre, Barcelone recevra donc Paris avec beaucoup de confiance, et avec l’envie de faire tomber les champions d’Europe. Mais pour cela, Hansi Flick devra composer sans Joan Garcia, Gavi, Lopez, Raphinha ou Ter Stegen.
La compo probable du Barça : Szczesny - Koundé, Araujo, Cubarsi, Martin - De Jong, Pedri - Yamal, Olmo, Rashford - Lewandowski.
Tombé dans le Classique de la L1 face à l’OM la semaine passée, le PSG connaît toutefois un début de saison presque parfait. Malgré les blessures et une gestion des temps de jeu en championnat, Paris enchaîne les victoires. Mais contre le Barça, la tâche sera beaucoup plus difficile que contre l’Atalanta lors de la première journée de la C1. Surtout que pour ce match, Luis Enrique jouera sans Dembélé, Marquinhos ou Doué.

PSG : Marquinhos absent deux à trois semainesPSG : Marquinhos absent deux à trois semaines
La compo probable du PSG : Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Barcola, Ramos, Kvaratskhelia.

Champions League

01 octobre 2025 à 21:00
FC Barcelona
21:00
Paris Saint Germain
0
