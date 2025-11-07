Hakimi jouera la CAN, le Maroc l’annonce

Le Maroc n'a absolument aucun doute, Achraf Hakimi, blessé pour quasiment deux mois, reviendra à temps pour la Coupe d'Afrique des Nations.

Victime d’un tacle aussi inutile que dangereux de la part de Luis Diaz, Achraf Hakimi souffre d’une entorse sévère de la cheville. Si cela a fait rigoler au Bayern Munich, tandis que l’ancien joueur Toni Kroos est lui persuadé qu’il n’y aurait pas du avoir de carton rouge sur cette action, on a beaucoup moins le sourire du côté du PSG . Et encore moins au Maroc, où on craint que le latéral droit ne revienne pas à temps pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations à domicile.

Une absence entre six et huit semaines est annoncée, ce qui lui vaudrait un retour à la fin du mois de décembre, soit après le match d’ouverture face aux Comores prévu le 21 décembre. Les dirigeants du PSG aimeraient voir le joueur, très sollicité ces derniers mois, prendre son temps pour récupérer et ne pas mettre son corps en danger avec une reprise trop rapide.

Le Maroc fait d'Hakimi le meilleur joueur du monde

Mais pour le Maroc, il ne fait aucun doute que Hakimi sera là pour la CAN et que tout va très bien se passer. Sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui a confié ce vendredi sa grande confiance sur ce sujet. « S’il y a un joueur qui peut revenir rapidement, c’est bien Achraf Hakimi. Je vais être clair sur ma communication, on fera tout pour qu’Achraf soit apte à 100 % face au Comores. Nous avons l’un des meilleurs staffs médicaux au monde, comme celui du PSG. Notre médecin s’est rendu à Paris jeudi. Achraf fera tout pour être à la CAN et on l’accompagnera. C’est un joueur irremplaçable. C’était un prétendant au Ballon d’Or. Pour nous les marocains, c’est le meilleur joueur du monde Il ne jouera que s’il est à 100 % », a quand même précisé le sélectionneur marocain, qui ne comte pas utiliser un joueur, aussi important soit-il, s’il est encore blessé.