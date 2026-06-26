Guéla Doué doublure d'Hakimi, le PSG fait une offre

A la recherche d’un latéral droit pour doubler le poste d’Achraf Hakimi, le PSG a trouvé le joueur idéal en Ligue 1. Le club parisien est fan du profil de Guéla Doué, qui sort d’une excellente saison à Strasbourg.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait envisagé le recrutement d’un latéral droit pour doubler le poste d’Achraf Hakimi. Le club parisien n’avait finalement pas trouvé chaussure à son pied. Il faut dire qu’il n’est pas simple de trouver un joueur suffisamment fort pour intégrer une équipe comme le PSG, mais qui accepte un rôle de remplaçant face à un concurrent quasiment impossible à mettre sur le banc comme c’est le cas du Marocain.

Le Paris SG avait donc fait le choix de ne recruter personne et de faire confiance à Zaïre-Emery, Mayulu et parfois même Joao Neves pour compenser les absences d’Hakimi. En ce mercato estival de 2026, Luis Campos a relancé sa quête de la perle rare au poste de latéral droit. Et selon les informations de Fussballdaten, le directeur sportif parisien a trouvé le joueur idéal : Guéla Doué. Sous contrat avec Strasbourg jusqu’en juin 2029, l’international ivoirien sort d’une excellente saison en Alsace avec 2 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues.

Le PSG est conquis par Guéla Doué

Très bon contre-attaquant, ce qui plaira à Luis Enrique, l’ancien Rennais est aussi devenu une référence du championnat de France de Ligue 1 sur le plan défensif. Capable de dépanner à droite et dans l’axe, de s’intégrer dans le milieu selon les consignes de son entraîneur, Guéla Doué a la palette totale du latéral ultime pour plaire à l’état-major parisien. Le média croit néanmoins savoir que Paris n’est pas seul sur le coup. Le Borussia Dortmund a aussi manifesté son intérêt pour un joueur valorisé entre 30 et 35 millions d’euros par Strasbourg.

Un prix abordable pour le PSG, qui pourrait se régler un très gros problème au sein de son effectif avec un tel transfert. Il ne reste plus qu’à connaître les intentions du frère de Désiré Doué, qui devra accepter un rôle de remplaçant. Pas évident pour un joueur systématiquement titulaire à Strasbourg l’an passé et qui a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues.