Guéla Doué doublure d'Hakimi, le PSG fait une offre

Guéla Doué doublure d'Hakimi, le PSG fait une offre

PSG26 juin , 9:40
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
A la recherche d’un latéral droit pour doubler le poste d’Achraf Hakimi, le PSG a trouvé le joueur idéal en Ligue 1. Le club parisien est fan du profil de Guéla Doué, qui sort d’une excellente saison à Strasbourg.
L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait envisagé le recrutement d’un latéral droit pour doubler le poste d’Achraf Hakimi. Le club parisien n’avait finalement pas trouvé chaussure à son pied. Il faut dire qu’il n’est pas simple de trouver un joueur suffisamment fort pour intégrer une équipe comme le PSG, mais qui accepte un rôle de remplaçant face à un concurrent quasiment impossible à mettre sur le banc comme c’est le cas du Marocain.
Le Paris SG avait donc fait le choix de ne recruter personne et de faire confiance à Zaïre-Emery, Mayulu et parfois même Joao Neves pour compenser les absences d’Hakimi. En ce mercato estival de 2026, Luis Campos a relancé sa quête de la perle rare au poste de latéral droit. Et selon les informations de Fussballdaten, le directeur sportif parisien a trouvé le joueur idéal : Guéla Doué. Sous contrat avec Strasbourg jusqu’en juin 2029, l’international ivoirien sort d’une excellente saison en Alsace avec 2 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues.

Le PSG est conquis par Guéla Doué

Très bon contre-attaquant, ce qui plaira à Luis Enrique, l’ancien Rennais est aussi devenu une référence du championnat de France de Ligue 1 sur le plan défensif. Capable de dépanner à droite et dans l’axe, de s’intégrer dans le milieu selon les consignes de son entraîneur, Guéla Doué a la palette totale du latéral ultime pour plaire à l’état-major parisien. Le média croit néanmoins savoir que Paris n’est pas seul sur le coup. Le Borussia Dortmund a aussi manifesté son intérêt pour un joueur valorisé entre 30 et 35 millions d’euros par Strasbourg.
Un prix abordable pour le PSG, qui pourrait se régler un très gros problème au sein de son effectif avec un tel transfert. Il ne reste plus qu’à connaître les intentions du frère de Désiré Doué, qui devra accepter un rôle de remplaçant. Pas évident pour un joueur systématiquement titulaire à Strasbourg l’an passé et qui a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues.
Articles Recommandés
Marre Des Rumeurs Olise Repond Au Real Et Au Psg
Mercato

Marre des rumeurs, Olise répond au Real et au PSG

France Norvege Sous Lorage Enfin Une Bonne Nouvelle
Equipe de France

France-Norvège sous l'orage, enfin une bonne nouvelle

Edf Zaire Emery Au Placard La France Senerve
Equipe de France

EdF : Zaïre-Emery au placard, la France s'énerve

Real Mourinho A Vu Lol Jouer Il Est Convaincu
OL

Real : Mourinho a vu l'OL jouer, il est convaincu

Fil Info

26 juin , 11:00
Marre des rumeurs, Olise répond au Real et au PSG
26 juin , 10:45
France-Norvège sous l'orage, enfin une bonne nouvelle
26 juin , 10:40
EdF : Zaïre-Emery au placard, la France s'énerve
26 juin , 10:20
Real : Mourinho a vu l'OL jouer, il est convaincu
26 juin , 10:00
OM : Aubameyang va partir, son prix est connu
26 juin , 9:21
CdM 2026 : Le programme des 16es de finale, quatre affiches connues
26 juin , 9:20
France-Norvège : Une ultime surprise dans la compo probable
26 juin , 9:11
Paris Sportifs : La cote de France-Norvège multipliée par 10 !
26 juin , 9:00
ASSE : Un ancien Lyonnais proposé aux Verts

Derniers commentaires

OM : Aubameyang va partir, son prix est connu

1,5 million pour un gars qui à 37 ans et qui plante encore 14 buts par saison, c'est un véritable cadeau. Je ne vois ceux qui pensent que c'est trop cher ou que l'OM aurait pu le laisser parti gratuitement.

L’OL en pole pour signer ce buteur à 10 ME

Le temps que nos finances se refassent une santé, est ce qu'on aurait pas meilleur compte de chopper du bon joueur en prêt tous les ans plutôt que d'aller chercher des Satriano and Co ?

Sans Deschamps, la France vise la 1ère place à tout prix

Elle en pense quoi france pierron ? C'est inutile et dégueulasse ou pas ?

C'est bouclé, Ouédraogo va signer à l'OL

Peur de quoi ? Faisons confiance au dirigeant par ailleurs de se que j'ai vu et lu c'est un excellent joueur avec un potentiel certain . Comme j'ai dit ceux qui joue a Football manager le connaissent très bien c'est une petite pépite !

France-Norvège : Une ultime surprise dans la compo probable

La première place n'est pas forcément un cadeau.

France Norvege Une Ultime Surprise Dans La Compo Probable

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading