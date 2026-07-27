PSG : Luis Enrique a une nouvelle priorité, c’est une surprise

En parallèle de ses péripéties sur le marché des offensifs, le Paris Saint-Germain n'a pas oublié de concentrer ses efforts sur le recrutement d'un joueur polyvalent dans le secteur défensif. Luis Enrique espère un défenseur capable de jouer dans l'axe comme dans le couloir droit.

Si le Paris Saint-Germain fait l'actualité sur le marché des transferts en ce moment, c'est majoritairement en raison de différents dossiers qui touchent son secteur offensif. Après avoir abandonné le dossier Yan Diomande compte tenu des exigences jugées démesurées du RB Leipzig, le double vainqueur de la Ligue des champions doit aussi gérer un cas Bradley Barcola très complexe, ce dernier refusant de prolonger son contrat.

Mais la direction parisienne ne travaille pas exclusivement sur les contours de son attaque. Comme l'indique L'Equipe, Luis Campos et Luis Enrique ont toujours l'intention de trouver le défenseur idéal pour combler certaines lacunes dans ce secteur.

Le PSG travaille sur un défenseur polyvalent

En effet, comme le révèle le quotidien sportif français, le PSG espère toujours renforcer son arrière-garde au cours de ce mercato estival. De nombreuses semaines sont passées et la tendance n'a pas changé : Luis Enrique souhaite pouvoir compter sur le recrutement d'un défenseur droitier polyvalent. Luis Campos a dressé une longue liste de défenseurs centraux capables d'évoluer dans le couloir droit afin de permettre la rotation avec Achraf Hakimi tout en permettant à Warren Zaïre-Emery de se décharger de son rôle de joker de luxe à ce poste.

En attendant l'arrivée d'un nouveau joueur, Luis Enrique va devoir compter sur la réserve parisienne pour la préparation estivale, avec David Boly, lequel possède justement le profil espéré, et Dimitri Lucea. Quoi qu'il en soit, le recrutement d'un nouveau défenseur viendrait compléter un secteur déjà renforcé par l'arrivée de Lucas Digne, dont l'officialisation ne devrait plus tarder, pour assurer la rotation dans le couloir gauche avec Nuno Mendes.