OL : Fonseca avoue être le vrai boss du mercato

OL : Fonseca avoue être le vrai boss du mercato

OL27 juil. , 10:40
parAlexis Rose
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Solidement installé sur le banc de touche de Lyon, Paulo Fonseca dispose toujours du dernier mot en matière de recrutement. Ce qui veut dire qu’aucun joueur ne signe à l’OL sans son accord.
Nommé par John Textor en lieu et place de Pierre Sage en janvier 2025, Paulo Fonseca a rapidement su faire oublier son prédécesseur, toujours très apprécié par les supporters lyonnais. Il faut dire que l’entraîneur portugais a réalisé de très belles choses depuis son arrivée chez les Gones. Malgré un contexte économique très compliqué, il a notamment permis à l’OL de retrouver la Ligue des Champions, avec dans un premier temps des matchs de barrages à disputer en août prochain.

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Au-delà des résultats, l’ancien coach de Lille s’est imposé comme la figure centrale du projet lyonnais. Soutenu par sa direction, alors qu’il avait été suspendu pendant plusieurs mois pour avoir fait un tête-contre-tête avec l'arbitre Benoît Millot en mars 2025, Fonseca dispose désormais des pleins pouvoirs sportifs. Même au niveau du recrutement, c’est le Portugais qui a le dernier mot.

« Il y a des joueurs très forts que l’on ne prend pas »

« On évoque les pistes ensemble et on décide ensemble avec la cellule recrutement, avec Matthieu Louis-Jean, avec Benjamin Charier. On me propose, et si je n’apprécie pas, le club respecte. Je voulais vraiment Mohamed Oueadrogo. Et on a pu l’enrôler. Maintenant, on a la possibilité d’enrôler des joueurs plus intelligents, bien formés. Souvent, ils parlent anglais, donc tout le monde se comprend, c’est plus facile pour le vestiaire. Il est important d’avoir des joueurs de différentes cultures. Pour moi, ce qui importe en premier, c’est le caractère. Il y a des joueurs très forts que l’on ne prend pas. On parle, mais quelque chose ne va pas et on laisse tomber. Moi je veux l’état d’esprit. Je veux des joueurs humbles », a détaillé, dans Le Progrès, Fonseca, qui veut continuer à réaliser les meilleurs coups possibles sur le marché des transferts pour permettre à Lyon de retrouver les sommets.
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OK... Encore un dossier qui va traîner 8000 ans... Mais est ce vraiment la priorité ? Ça va tellement être un mercato POURRI comme l'an passé (Zabarny et Chevalier...) putain... Bordel mais on est pas capable de boucler des dossiers en 48h comme les autres et avoir un groupe un minimum complet pr la reprise ou c'est trop demandé. Alors OK on fait confiance et le passé leur a donné raison. Mais c'est relou... La seule recrue c'est un autre gardien italien de 18... Encore un gardien et le mercato est commencé depuis 2 mois !!!! Ils bossent pas en amont ou quoi ? Ou ils se réveillent le jour de l'ouverture du mercato ? Bref...

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Ah pour toi gagner la C1 c'est obligatoirement un futur sélectionneur en puissance, ne confond pas club et sélection

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dd a fait finale avec monaco dd ne s'est pas contenter que des top club mondiale

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Pourquoi tout refuser, pour l' EDF, bon s'il savait que la place lui revenait .......donc magouille

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