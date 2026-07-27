OL : Fonseca avoue être le vrai boss du mercato

Solidement installé sur le banc de touche de Lyon, Paulo Fonseca dispose toujours du dernier mot en matière de recrutement. Ce qui veut dire qu’aucun joueur ne signe à l’OL sans son accord.

Nommé par John Textor en lieu et place de Pierre Sage en janvier 2025, Paulo Fonseca a rapidement su faire oublier son prédécesseur, toujours très apprécié par les supporters lyonnais. Il faut dire que l’entraîneur portugais a réalisé de très belles choses depuis son arrivée chez les Gones. Malgré un contexte économique très compliqué, il a notamment permis à l’ OL de retrouver la Ligue des Champions, avec dans un premier temps des matchs de barrages à disputer en août prochain.

Au-delà des résultats, l’ancien coach de Lille s’est imposé comme la figure centrale du projet lyonnais. Soutenu par sa direction, alors qu’il avait été suspendu pendant plusieurs mois pour avoir fait un tête-contre-tête avec l'arbitre Benoît Millot en mars 2025, Fonseca dispose désormais des pleins pouvoirs sportifs. Même au niveau du recrutement, c’est le Portugais qui a le dernier mot.

« Il y a des joueurs très forts que l’on ne prend pas »