OM : Raul Asencio à Marseille, ça se confirme

La piste Raul Asencio se confirme à l’OM, qui souhaite bel et bien s’offrir le défenseur du Real Madrid cet été. Un prêt est évoqué mais la concurrence turque menace le club olympien.

En manque de temps de jeu au Real Madrid la saison dernière, Raul Asencio a peu de chances d’être davantage utilisé par José Mourinho avec la signature d’Ibrahima Konaté. Le défenseur central de 23 ans va être confronté à une énorme concurrence et pourrait faire le choix de quitter son club formateur afin de retrouver un temps de jeu plus important à l’étranger. Ces derniers jours, l’Olympique de Marseille est cité comme un possible point de chute pour Raul Asencio , avec la perspective de disputer le haut de tableau en Ligue 1 et l’Europa League dans un rôle de taulier de la défense.

Une opportunité qui pourrait plaire au joueur comme le confirme la presse turque en ce début de semaine. Selon les informations du site SporX, l’Olympique de Marseille est bien le club le plus chaud actuellement sur le dossier Raul Asencio. Le média explique que Grégory Lorenzi souhaite faire venir l’international espagnol sous forme de prêt avec une option d’achat de 15 millions d’euros. Le club merengue n’est pas fermé à cette idée, à condition de garder un très important pourcentage à la revente, comme Manchester United l’a fait avec Mason Greenwood récemment.

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L’OM est donc plus que jamais en lice dans le dossier, même si plusieurs concurrents apparaissent comme de sérieuses menaces. Le Besiktas Istanbul et le Benfica Lisbonne sont eux aussi intéressés par Raul Asencio. Reste maintenant à voir si Grégory Lorenzi passera concrètement à l’action dans les jours à venir pour finaliser la signature de Raul Asencio, ou si les concurrents de l’OM se montreront plus rapides et plus réactifs.

On le sait, la situation financière de Marseille est difficile et l’état-major olympien pourrait être contraint d’attendre des départs dans ce secteur de jeu (Balerdi, Aguerd, Medina) avant de pouvoir accélérer sur Raul Asencio. Il faut simplement espérer que cela ne condamne pas Marseille dans ce dossier puisque le joueur souhaite logiquement être fixé le plus rapidement possible sur son avenir.