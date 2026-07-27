Barcola à Liverpool, le PSG fonce sur Antonio Nusa

Le PSG ne se fait plus d’illusions quant à l’avenir de Bradley Barcola, qui refuse de prolonger. L’ailier français va partir et Liverpool est plus que jamais favori. Pour lui succéder, Paris se penche sur Antonio Nusa.

La Coupe du monde 2026 est terminée et sans surprise, le dossier Bradley Barcola s’active dans tous les sens . Le Paris Saint-Germain espérait une issue positive, à savoir une prolongation de contrat de l’international français au-delà de 2028. Ce ne sera finalement pas le cas, Barcola ayant fait le choix de ne pas signer de nouveau bail au PSG, principalement pour des raisons sportives. L’ailier formé à l’OL souhaite rejoindre un club dans lequel il sera un titulaire indiscutable, ce qui n’est pas le cas à ses yeux à Paris.

Liverpool tient plus que jamais la corde puisque selon les dernières informations de Nicolo Schira, un accord a été trouvé entre Bradley Barcola et les Reds. Devancé par le Real Madrid dans l’onéreux dossier Yan Diomandé, le club de la Mersey fait à présent de Barcola sa priorité et va maintenant devoir négocier avec le PSG, qui réclame au moins 120 millions d’euros. De son côté, le double champion d’Europe en titre réagit pour compenser le probable départ de son ailier de 24 ans, auteur de 3 buts avec la France lors de la Coupe du monde aux Etats-Unis.

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Selon les informations du compte PSG Inside Actu, Luis Campos s’intéresse de près à Antonio Nusa, qui a réalisé de belles performances avec la Norvège au Mondial. « Antonio Nusa figure bien dans la short-list élargie du Paris Saint-Germain pour renforcer le secteur offensif après les départs déjà actés et ceux qui pourraient encore intervenir cet été » écrit le compte spécialisé sur X avant d’ajouter.

Nusa, un profil ciblé par le PSG

« Le dossier est loin d'être gagné. La Roma aurait pris une longueur d'avance ces dernières heures. À Paris désormais de réagir avec une offre difficile à refuser si le club souhaite réellement passer à l’action (…) Autre question, le RB Leipzig va-t-il laisser partir un deuxième joueur sachant qu'ils ont perdu Diomandé ? » s’interroge PSG Inside Actu, qui doute que ce dossier aboutisse mais qui affirme que le champion de France en titre s’intéresse bel et bien à Antonio Nusa pour remplacer Bradley Barcola.

Âgé de 21 ans, l’attaquant du RB Leipzig, qui compte 30 sélections avec la Norvège, sort d’une saison contrastée en Bundesliga avec 5 buts et 4 passes décisives à son actif.