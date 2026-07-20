L'OL s'intéresse à un joueur à 30ME

L'OL n'a pas des moyens colossaux pour faire son mercato, mais grâce à Matthieu Louis-Jean, le club de Michele Kang a réussi de jolis coups lors des derniers marchés des transferts. La signature de Kévin Danois, le milieu de l'AJA, en serait un.

Formé à l'AJ Auxerre , Kévin Danois est un des joueurs les plus suivis au sein de l'effectif bourguignon. Et cela s'est même concrétisé par une première offre venue de Premier League, et plus précisément de Hull City. Le club anglais a proposé 15 millions d'euros à l'AJA pour laisser partir celui qui a encore trois ans de contrat. Mais le board auxerrois a rapidement répondu que cette proposition était loin d'atteindre ce que le club attendait pour céder Kévin Danois, à savoir le double. De plus, le milieu de terrain n'est pas du tout tenté par un départ vers les Tigers, lesquels viennent de remonter en Premier League après s'être imposés lors des barrages d'accession.

L'OL veut cette pépite de l'AJA

Dans ce dossier, il n'y a pas que Hull City qui convoite le natif de Basse-Terre. En effet, outre Lille et le Stade Rennais, l'Olympique Lyonnais serait également dans la course précise Sébastien Vidal, spécialiste français du mercato. Compte tenu de ses possibilités financières actuelles, on voit mal l'OL pouvoir mettre 30 millions d'euros sur le seul transfert de Kévin Danois, mais Lyon a su faire preuve d'habilité lors de ses récents transferts et rien ne semble impossible à la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais.