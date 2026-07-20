Lionel Messi Ballon d'Or, un dernier scandale pour la route

Totalement transparent lors de la finale du Mondial 2026, Lionel Messi n'a pas encore dit s'il s'agissait réellement de son dernier match avec l'Argentine. Et certains militent déjà que le joueur de Miami gagne le Ballon d'Or 2026.

Quatre ans après le triomphe au Qatar contre la France, Lionel Messi et l'équipe d'Argentine ont été nuls contre l'Espagne, et si L'Equipe a mis un 4 sur 10 à la Pulga, c'est probablement parce qu'il a été le moins mauvais de son équipe. Si Messi a réussi des miracles jusqu'à la finale, face à la Roja il a disparu des écrans. Pourtant, Lionel Messi a toujours des fans décidés à le défendre coûte que coûte, et Eric Blanc, le consultant de la chaîne L'Equipe en fait partie. Pour ce dernier, il n'y a pas photo cette année, c'est Lionel Messi qui doit gagner le Ballon d'Or. Même s'il joue en MLS, championnat qui mérite le respect mais qui est tout de même dans une division inférieure, Messi doit succéder à Ousmane Dembélé selon l'ancien rugbyman.

Messi l'homme du Mondial ?

« La finale, c’était le match de trop pour Lionel Messi, on peut lui mettre 2, il n’y était pas. Ils étaient à 10 contre 11 et même 9 contre 11 car lui attendait tout seul dans le rond central. Mais, sur tout le tournoi, ça a été l’homme de la Coupe du Monde. Il est deuxième meilleur buteur. Il doit être deuxième meilleur passeur et il a fait des renversements de matchs à lui tout seul. Il a tiré l’Argentine alors qu’on se demande comment ces mecs sont allés en finale, car il n'est pas entouré par des cadors. Alors si ce n’est pas Messi qui a le Ballon d'Or, c’est qui d’autre ? », s'interroge Eric Blanc.

Un avis qui ne sera pas partagé en Espagne, où l'on estime que le Ballon d'Or 2026 ne peut échapper à un champion du monde. Ce ne sera probablement Lamine Yamal, dont les statistiques sont faméliques lors de ce Mondial, mais voir Rodri, et même Fabian Ruiz décrocher ce trophée ne serait pas un scandale. Ruiz a tout gagné avec le Paris Saint-Germain et l'Espagne, le voir gagner le Ballon d'Or ne serait pas un scandale. Du moins pas plus que le donner à Lionel Messi.