Les langues se délient, la FFF a pourri la vie des Bleus

Le Mondial 2026 vient de se finir, et les confidences commencent à filtrer sur la manière dont la FFF a légèrement tendu l'ambiance au sein de la délégation tricolore aux États-Unis.

La FFF ne se prive pas

Ainsi, tandis que l'avion transportant la famille des joueurs pour assister à Boston au match contre la Norvège n'était pas plein, la FFF a organisé un voyage de 17 membres de son comité exécutif dans un autre avion. Avec pour ces derniers des places en business class. Ce voyage a coûté 120.000 euros à la FFF, et il a provoqué un autre mouvement d'humeur des joueurs. Car après la rencontre, tandis que les membres de la Fédération « se trouvaient dans une pièce avec un service différent, à tout point de vue, de celui des familles, réunies dans une autre pièce. Deux salles, deux menus. » Globalement, là où la totalité des demandes des joueurs faisait l'objet d'intenses négociations, la FFF ne se refusait rien.

Autre exemple, alors que Kylian Mbappé et d'autres représentants des joueurs avaient un rendez-vous avec Philippe Diallo avant de partir aux États-Unis pour fixer les primes, le patron de la FFF les a fait patienter très longtemps. Car au même moment il finissait un déjeuner avec Emmanuel Macron à Clairefontaine. Une attente XXL qui a agacé les joueurs, d'autant que Diallo a proposé des primes uniquement si les Bleus rejoignaient le dernier carré du Mondial, ce qui a fait bondir le capitaine tricolore. Didier Deschamps aurait également exprimé son agacement lorsque Philippe Diallo a confié au Figaro, dès le mois de mars, qu'il connaissait le nom du successeur de ce dernier. Résultat, alors que la FFF voulait rendre cette semaine un hommage au désormais ancien sélectionneur national, Deschamps a refusé.