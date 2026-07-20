Ferran Torres au PSG, son prix a doublé après son but

Ferran Torres a apporté le titre de champion du monde à l'Espagne, et ce n'est pas vu comme une bonne nouvelle au PSG, qui voulait le recruter pour moins de 50 ME.

Après Andres Iniesta en 2010, l’Espagne tient son nouveau héros. Il s’appelle Ferran Torres, et il est entré en jeu en seconde période pour faire sauter le verrou argentin dans la prolongation. Une vraie délivrance tant la domination de la Roja était criante, mais peinait à se concrétiser. Joueur très important du FC Barcelone en raison de sa polyvalence et son sens du but, Ferran Torres a montré que l’Espagne pouvait compter sur lui dans cette Coupe du monde.

Son but restera gravé dans le marbre, puisque son sang-froid après cette remise de Nico Williams envoie pour la deuxième fois son pays sur le toit du monde. Pas forcément une bonne nouvelle pour le PSG. Le joueur est en effet tout proche de rejoindre le club de la capitale française cet été, sachant que Luis Enrique le veut pour renforcer son attaque.

Mais avec ce but si important, les supporters parisiens se demandent si le FC Barcelone ne va pas devenir incroyablement gourmand pour son joueur. A un and de la fin de son contrat, Ferran Torres voyait le Barça demander 50 millions d’euros pour le libérer. Son prix peut très bien doubler tant être l’unique buteur en finale de Coupe du monde donne un statut de fou.