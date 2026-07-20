L'ASSE tente d'effacer une erreur à 2,5ME

L'ASSE espérait remonter en Ligue 1 et c'est pour cela que Kilmer Sports avait fait un gros mercato l'an dernier avec notamment la signature d'Ebenezer Annan, le défenseur de l'Étoile Rouge pour 2,5ME. Mais Saint-Etienne s'est trompé et veut corriger le tir.

Le propriétaire de l'AS Saint-Étienne a décidé cet été de donner encore une fois des moyens pour recruter des renforts, l'objectif avoué étant toujours le même, à savoir revenir en Ligue 1 en mai 2027. Cela a commencé par le recrutement de Ian Cathro, qui a remplacé Philippe Montanier sur le banc des Verts, puis par la signature de plusieurs joueurs. Mais l'ASSE doit également dégraisser le mammouth, et c'est dans ce cadre que Sainté pourrait vendre très rapidement Ebenezer Annan, le défenseur international ghanéen arrivé de Belgrade l'été dernier moyennant 2,5 millions d'euros. Un très gros transfert à l'échelle de la Ligue 2 et même de l'AS Saint-Étienne. Finalement, le bilan d'Ebenezer Annan n'est pas bon et son départ est désormais dans les tuyaux.

L'ASSE va tenter de corriger une coûteuse erreur

Le site Peuple Vert confirme que du côté des dirigeants stéphanois, avec l'aval du staff, on a décidé de mettre Ebenezer Annan sur le marché des transferts afin de récupérer ce qui peut l'être sur le plan financier. Le joueur de 23 ans n'a jamais répondu aux attentes, et Ian Cathro n'a pas vraiment de solution immédiate pour essayer de faire d'Ebenezer Annan un défenseur capable d'apporter énormément à l'ASSE dans le cadre de son objectif sportif. « Dans ce contexte, l'avenir d'Ebenezer Annan paraît de plus en plus incertain. Son déclassement sportif, ajouté à la volonté du club d'alléger son effectif, pourrait ouvrir la porte à un départ dès cet été », précise le site spécialisé, confirmant ainsi le probable départ de l'ancien joueur de l'Etoile Rouge. Reste désormais à trouver un club capable de faire une vraie offre à l'AS Saint-Etienne, et pour l'instant cela ne ne se bouscule pas.