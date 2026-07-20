OL : 30ME ou rien, Lyon menace

Auteur d’une belle première saison sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Pavel Sulc est pisté par plusieurs clubs de Premier League. Mais le club rhodanien exige au moins 30 millions d’euros pour laisser partir son milieu offensif tchèque durant ce mercato estival.

Débarqué l’été dernier à Lyon en provenance du Viktoria Plzen pour seulement 7,5 millions d’euros, Pavel Sulc a vite marqué les esprits en Ligue 1. Avec 14 buts et 8 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues, le joueur de 25 ans a réalisé une première saison remarquable dans le championnat de France. Ces performances, associées à sa participation à la Coupe du Monde 2026 avec la République Tchèque, suscitent déjà un vif intérêt à travers l’Europe. Aston Villa avait déjà suivi le dossier Sulc avant son transfert à Lyon, alors qu’Everton et Leeds United sont entrés dans la danse au cours des dernières semaines.

L’OL ne discutera pas en dessous de 30 ME pour Sulc

Face à cette demande toujours plus forte pour un joueur qui dispose encore d’un bon potentiel, l’OL affiche une position très ferme. En effet, selon les informations du Daily Mail , Lyon ne discutera pas d’un transfert de Sulc en dessous des 30 millions d’euros. Un montant plutôt élevé qui montre que l’ OL veut réaliser une belle plus-value sur un investissement réussi, tout en prouvant que Paulo Fonseca a envie de garder un élément clé pour la saison à venir.

À 25 ans, Sulc dispose d’un profil polyvalent et mature qui a de quoi séduire les formations anglaises en quête de qualité technique et de rendement immédiat. Donc si Everton ou Leeds veulent vraiment recruter le Tchèque durant ce marché des transferts, les dirigeants des deux clubs de Premier League savent maintenant qu’ils devront débourser au moins 30 ME pour faire craquer l’OL.