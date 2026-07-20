OL : 30ME ou rien, Lyon menace

Bien évidemment, on n'oublie pas cet épisode des baltringues sudistes : l'OM a savonné la planche de l'OL dans l'espoir d'une exclusion européenne des Lyonnais. 🫵🤣🫵
Lyon ne pouvait pas affronter Bodo Glimt lors de ce tour... arrêtez d'écrire pour écrire. Continuez de faire des copier coller de déclarations.
KVARA ballon d’or,aucun joueur de la coupe du monde ne le mérite plus que lui
Depuis quand un mec de l’Equipe Tv a son mot à dire dans l’attribution d’un Ballon d’Or ? Un mec qui… avec tous ces potes du plateau de l’Equipe Tv disaient qu’il fallait mettre Kylian Mbappé sur le banc dès le début de cette Coupe du Monde. C’est une blague !
Je crois quen terme de salaire il y a kondogbia qui devrait partir avant avec ses 500 000 et en plus il est toujours blessé tout les 2 matchs il faudrait s en débarrasser avant hojberg aussi il faut le vendre aussi avant paixao
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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