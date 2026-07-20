OL : 30ME ou rien, Lyon menace

OL : 30ME ou rien, Lyon menace

OL20 juil. , 8:40
parAlexis Rose
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Auteur d’une belle première saison sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Pavel Sulc est pisté par plusieurs clubs de Premier League. Mais le club rhodanien exige au moins 30 millions d’euros pour laisser partir son milieu offensif tchèque durant ce mercato estival.
Débarqué l’été dernier à Lyon en provenance du Viktoria Plzen pour seulement 7,5 millions d’euros, Pavel Sulc a vite marqué les esprits en Ligue 1. Avec 14 buts et 8 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues, le joueur de 25 ans a réalisé une première saison remarquable dans le championnat de France. Ces performances, associées à sa participation à la Coupe du Monde 2026 avec la République Tchèque, suscitent déjà un vif intérêt à travers l’Europe. Aston Villa avait déjà suivi le dossier Sulc avant son transfert à Lyon, alors qu’Everton et Leeds United sont entrés dans la danse au cours des dernières semaines.

L’OL ne discutera pas en dessous de 30 ME pour Sulc

Face à cette demande toujours plus forte pour un joueur qui dispose encore d’un bon potentiel, l’OL affiche une position très ferme. En effet, selon les informations du Daily Mail, Lyon ne discutera pas d’un transfert de Sulc en dessous des 30 millions d’euros. Un montant plutôt élevé qui montre que l’OL veut réaliser une belle plus-value sur un investissement réussi, tout en prouvant que Paulo Fonseca a envie de garder un élément clé pour la saison à venir.

Lire aussi

OL : Le dossier Šulc s’emballe, Everton défie LeedsOL : Le dossier Šulc s’emballe, Everton défie Leeds
OL : Pavel Sulc vendu 25ME à Leeds, ça se préciseOL : Pavel Sulc vendu 25ME à Leeds, ça se précise
À 25 ans, Sulc dispose d’un profil polyvalent et mature qui a de quoi séduire les formations anglaises en quête de qualité technique et de rendement immédiat. Donc si Everton ou Leeds veulent vraiment recruter le Tchèque durant ce marché des transferts, les dirigeants des deux clubs de Premier League savent maintenant qu’ils devront débourser au moins 30 ME pour faire craquer l’OL.
Articles Recommandés
Om La Turquie Depouille Marseille Hojbjerg Sen Va
OM

OM : La Turquie dépouille Marseille, Hojbjerg s'en va

Lol Affrontera Le Sparta Prague Au 3e Tour Preliminaire De Ligue Des Champions
OL

L'OL affrontera le Sparta Prague au 3e tour préliminaire de Ligue des champions

Psg Barcola Se Prepare Au Depart Paris Recoit 100 Me
PSG

PSG : Barcola se prépare au départ, Paris reçoit 100 ME

Rayan Cherki Se Prend Une Charge Signee Aqababe
Equipe de France

Rayan Cherki se prend une charge signée Aqababe

Fil Info

20 juil. , 12:40
OM : La Turquie dépouille Marseille, Hojbjerg s'en va
20 juil. , 12:20
L'OL affrontera le Sparta Prague au 3e tour préliminaire de Ligue des champions
20 juil. , 12:00
PSG : Barcola se prépare au départ, Paris reçoit 100 ME
20 juil. , 11:30
Rayan Cherki se prend une charge signée Aqababe
20 juil. , 11:00
Lionel Messi Ballon d'Or, un dernier scandale pour la route
20 juil. , 10:30
L'OL s'intéresse à un joueur à 30ME
20 juil. , 10:00
Le PSG humilie Arsenal dans ce dossier bouillant
20 juil. , 9:30
Les langues se délient, la FFF a pourri la vie des Bleus
20 juil. , 9:00
L'ASSE tente d'effacer une erreur à 2,5ME

Derniers commentaires

L'OL affrontera le Sparta Prague au 3e tour préliminaire de Ligue des champions

Bien évidemment, on n'oublie pas cet épisode des baltringues sudistes : l'OM a savonné la planche de l'OL dans l'espoir d'une exclusion européenne des Lyonnais. 🫵🤣🫵

L'OL affrontera le Sparta Prague au 3e tour préliminaire de Ligue des champions

Lyon ne pouvait pas affronter Bodo Glimt lors de ce tour... arrêtez d'écrire pour écrire. Continuez de faire des copier coller de déclarations.

Lionel Messi Ballon d'Or, un dernier scandale pour la route

KVARA ballon d’or,aucun joueur de la coupe du monde ne le mérite plus que lui

Lionel Messi Ballon d'Or, un dernier scandale pour la route

Depuis quand un mec de l’Equipe Tv a son mot à dire dans l’attribution d’un Ballon d’Or ? Un mec qui… avec tous ces potes du plateau de l’Equipe Tv disaient qu’il fallait mettre Kylian Mbappé sur le banc dès le début de cette Coupe du Monde. C’est une blague !

OM : Le joueur le plus cher de l'histoire refuse de partir

Je crois quen terme de salaire il y a kondogbia qui devrait partir avant avec ses 500 000 et en plus il est toujours blessé tout les 2 matchs il faudrait s en débarrasser avant hojberg aussi il faut le vendre aussi avant paixao

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading