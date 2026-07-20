Le PSG humilie Arsenal dans ce dossier bouillant

Récemment contacté par la direction d’Arsenal, Yan Diomandé ne se laissera pas tenter par le projet des Gunners sachant que l'attaquant ivoirien de Leipzig veut rejoindre le Paris Saint-Germain durant ce mercato estival.

À la recherche d’un attaquant capable de dynamiter encore plus le secteur offensif de l’équipe de Luis Enrique en vue de la saison prochaine, le club de la capitale française a coché le profil de Yan Diomande depuis plusieurs mois. Suite à de belles prestations avec la Côte d’Ivoire lors de la Coupe du Monde 2026, Diomande a fini de convaincre le PSG de débourser plusieurs dizaines de millions d’euros pendant ce mercato d’été. Sauf que malgré de multiples discussions, l’attaquant de 19 ans est toujours un joueur du RB Leipzig. C’est donc pour tenter de profiter d’un éventuel flou dans les négociations entre le PSG, Leipzig et Diomandé qu’Arsenal a cherché à s'immiscer dans le dossier.

Arsenal a pris des informations sur dossier Diomandé

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, les Gunners ont contacté les représentants du joueur au cours des derniers jours pour savoir s'il y avait encore une opportunité d'entamer des négociations. Mais d’après Football365 , la réponse a été négative, sachant que Diomande a déjà trouvé un accord personnel avec Paris et que le club double champion d’Europe travaille actuellement à la conclusion d'un accord avec Leipzig. Après avoir échoué à recruter Morgan Rogers, qui va aller à Chelsea contre un énorme chèque de 137 ME, Arsenal a juste été aux renseignements pour savoir si le dossier Diomandé était encore ouvert. Ce qui ne semble pas être le cas, sachant que le PSG a sécurisé tous ses pions.

Mikel Arteta va devoir trouver une autre piste

Si Mikel Arteta aurait bien voulu recruter l'international ivoirien pour donner plus de vitesse dans les couloirs de son jeu offensif, l'entraîneur espagnol va devoir trouver une autre cible à moindre coût. D’après les médias anglais, le directeur sportif Andrea Berta a déjà coché les noms de Bradley Barcola (PSG) ou Julian Alvarez (Atlético de Madrid), tandis que Christos Tzolis (Club Bruges) devrait déjà débarquer chez les Gunners. En tout cas, malgré une approche de dernière minute de la part d’Arsenal, Yan Diomandé est toujours bien parti pour devenir l’une des principales recrues du mercato estival du PSG.