Manu Koné au PSG, MU est dépité

Manu Koné au PSG, MU est dépité

PSG24 juil. , 19:30
parQuentin Mallet
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En pôle pour conclure le dossier Manu Koné, Manchester United fait pour l'instant face à un mur : l'international français ne veut pas aller aussi vite dans les démarches car il espère encore un appel… du Paris Saint-Germain.
Manchester United a déjà frappé très fort depuis le début du mercato estival en comblant des lacunes criantes dans l'entrejeu. Confirmé à son poste d'entraineur principal des Red Devils, Michael Carrick va pouvoir bénéficier des arrivées de Youri Tielemans et d'Andrey Santos pour répondre aux exigences de la saison prochaine.
Toutefois, la direction sportive mancunienne n'a pas encore l'intention de s'arrêter en si bon chemin et suit toujours de très près Manu Koné pour renforcer définitivement la ligne du milieu de terrain. Et si jusqu'à présent, les planètes étaient alignées pour une signature de l'international français chez le pensionnaire d'Old Trafford, un dernier rebondissement vient ralentir l'opération.

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A en croire les informations du quotidien romain Il Tempo, le transfert de Manu Koné à Manchester United ne peut pas encore se faire car l'actuel milieu de terrain de l'AS Roma continue d'espérer un appel du Paris Saint-Germain. Désireux de franchir un cap dans sa carrière, Koné est prêt à signer en Premier League, encore plus si c'est chez les Red Devils, mais la perspective de travailler sous les ordres de Luis Enrique, l'entraineur qui a permis au club de la capitale de remporter les deux dernières Ligue des champions, est particulièrement alléchante.
Pour l'heure, le PSG n'a pas encore manifesté d'intérêt concret, apprend-on, ce qui laisse donc un avantage sérieux à Manchester United. Mais si la direction parisienne décide de se lancer sur le dossier avant qu'il rejoigne le nord de l'Angleterre, alors les Red Devils auront un très gros concurrent sur le dossier.
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