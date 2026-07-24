Manu Koné au PSG, MU est dépité

Il sait pas que l'OL est surveillé par la DNCG lui ?
Il viendra jamais l om n as pas une tune...club dans le rouge malgré les deux ventes
Kroupi... 150m€... 🤣😂🤣
La 1ère offre de 18 M€ venait de Villareal.
Ya pas de problème a faire une saison avec maupay et moubagna devant... ... ... ... Pfffffffffffkrihihihihihihi
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
Tutto secondo i piani: una settimana dopo inizia a scaldarsi la pista Manu #Konè-#ManchesterUnited. I Red Devils hanno compiuto passi avanti lato giocatore, ora c’è da inviare l’offerta all’#AsRoma. Valutazione di circa 60 milioni di euro. L’affondo potrebbe arrivare anche a
#Konè non è sul mercato, ma non è neanche incedibile. In piena linea con le idee del boarding #AsRoma, si valuteranno eventuali offerte che al momento non sono arrivate. Finora solo sondaggi e richieste di informazioni. Dopo #Francia-#Inghilterra qualche giorno di riposo per il