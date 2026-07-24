Manu Koné au PSG, MU est dépité

Lorenzo Canicchio @ LCanicchio

#Konè non è sul mercato, ma non è neanche incedibile. In piena linea con le idee del boarding #AsRoma, si valuteranno eventuali offerte che al momento non sono arrivate. Finora solo sondaggi e richieste di informazioni. Dopo #Francia-#Inghilterra qualche giorno di riposo per il