PSG : Une offre de 100ME bouleverse le mercato parisien

PSG : Une offre de 100ME bouleverse le mercato parisien

PSG25 juil. , 8:40
parClaude Dautel
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Le PSG pensait avoir fait le plus dur dans le dossier Yan Diomandé en obtenant l'accord avec le joueur de Leipzig. Mais le Real Madrid vient de s'inviter à la table des négociations et cela change tout.
Depuis des semaines, et même avant le Mondial où l'attaquant international ivoirien a brillé, le Paris Saint-Germain souhaite faire signer Yan Diomandé. Fidèle à ses méthodes, Luis Campos a d'abord négocié avec l'entourage du joueur, et cela s'est bien passé puisque Luis Enrique a été prévenu que le joueur de 19 ans avait donné son accord pour rejoindre les champions d'Europe. Il restait à négocier le prix avec le club allemand, et c'est là que les choses se sont compliquées. Mais, ce samedi, David Ornstein, très sérieux spécialiste du mercato, apporte une deuxième mauvaise nouvelle pour le PSG. En effet, le Real Madrid, qui jusqu'ici n'avait pas réellement fait part de son intérêt pour Yan Diomandé, vient de se réveiller. Une information confirmée ensuite Fabrizio Romano.

Madrid offre 100ME pour Diomandé

Même si l'attaquant ivoirien a donné son accord au Paris Saint-Germain, Leipzig est à l'écoute de l'offre transmise ces dernières heures par le Real Madrid. Déterminé à donner à José Mourinho les joueurs qu'il souhaite, quitte à exploser son budget mercato, Florentino Perez négocie donc directement avec son homologue allemand afin de trouver un accord pour le transfert d'un joueur dont la valeur frôle désormais les 100 millions d'euros. Et c'est d'ailleurs ce qu'a proposé le patron madrilène avec une offre de 90ME plus 10ME de bonus.
Au moment où du côté du Bayern Munich on convoite Bradley Barcola pour remplacer Michael Olise si ce dernier signe lui aussi au Real Madrid, il y a de quoi donner des sueurs froides à Nasser Al-Khelaifi. Cependant, le patron du Paris Saint-Germain a toujours l'avantage, mais jusqu'à un certain point.
En effet, fort de l'accord de Yan Diomandé, le Paris Saint-Germain a la main dans ce dossier, mais pour aboutir à un accord, Nasser Al-Khelaifi va inévitablement devoir faire un effort financier. Leipzig est pour l'instant droit dans ses bottes, et si le club de la planète RedBull accepte de vendre sa jeune star, ce sera au plus offrant. Au PSG de rapidement calmer les ardeurs du Real Madrid, ce qui pour l'instant n'est pas le cas.
Articles Recommandés
Lille Ancelotti Colle Un Avertissement A Letang
LOSC

Lille : Ancelotti colle un avertissement à Létang

Om Lorenzi Va Bluffer Stephane Richard Au Mercato
OM

OM : Lorenzi va bluffer Stéphane Richard au mercato

Le Psg Gagne 40me Avec Lofficialisation De Cette Vente
PSG

Le PSG gagne 40ME avec l'officialisation de cette vente

ZJ102732 copie 975x633
OL

OL : Michele Kang recrute une star du foot européen

Fil Info

25 juil. , 11:30
Lille : Ancelotti colle un avertissement à Létang
25 juil. , 11:00
OM : Lorenzi va bluffer Stéphane Richard au mercato
25 juil. , 10:30
Le PSG gagne 40ME avec l'officialisation de cette vente
25 juil. , 10:10
OL : Michele Kang recrute une star du foot européen
25 juil. , 10:00
PSG : Barcola veut partir, c'est l'erreur de sa vie
25 juil. , 9:40
Incendies : Le Haillan évacué dans la nuit, Bordeaux en alerte
25 juil. , 9:20
TV : Star des commentateurs, il n'a plus de travail
25 juil. , 9:00
L'ASSE signe un attaquant, c'est un pari XXL
25 juil. , 8:20
OL : Cette décision de la Juventus qui fait bondir Lyon

Derniers commentaires

Manu Koné au PSG, MU est dépité

Il pourrait etre interressant ,1 milieu comme lui ne serait pas de trop, un autre milieu plus physique ,un attaquant d'axe, un defenseur central un lateral de plus dans l'effectif ne seraient pas inutiles

L’OM offre 13 ME pour une révélation du Mondial

Tant que quelques passants de bon coeur ne vous auront pas balancer quelques pièces, il faudra attendre avant de s'offrir une bière bas de gamme en espérant qu'elle étanche votre soif de football.

PSG : Une offre de 100ME bouleverse le mercato parisien

Olise va rester au Bayern je pense.Le real depenserait donc 250 millions pour 2 joueurs.C'est tordant

PSG : Barcola veut partir, c'est l'erreur de sa vie

Il negocie la prolongation de son contrat et ces scribouillards noircissent du texte avec de pures conneries

OL : Michele Kang recrute une star du foot européen

C'est comme si l'OL recrutait Messi à son prime. Incroyable ce transfert!

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading