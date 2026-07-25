PSG : Une offre de 100ME bouleverse le mercato parisien

Le PSG pensait avoir fait le plus dur dans le dossier Yan Diomandé en obtenant l'accord avec le joueur de Leipzig. Mais le Real Madrid vient de s'inviter à la table des négociations et cela change tout.

Depuis des semaines, et même avant le Mondial où l'attaquant international ivoirien a brillé, le Paris Saint-Germain souhaite faire signer Yan Diomandé. Fidèle à ses méthodes, Luis Campos a d'abord négocié avec l'entourage du joueur, et cela s'est bien passé puisque Luis Enrique a été prévenu que le joueur de 19 ans avait donné son accord pour rejoindre les champions d'Europe. Il restait à négocier le prix avec le club allemand, et c'est là que les choses se sont compliquées. Mais, ce samedi, David Ornstein, très sérieux spécialiste du mercato , apporte une deuxième mauvaise nouvelle pour le PSG. En effet, le Real Madrid, qui jusqu'ici n'avait pas réellement fait part de son intérêt pour Yan Diomandé, vient de se réveiller. Une information confirmée ensuite Fabrizio Romano.

Madrid offre 100ME pour Diomandé

Même si l'attaquant ivoirien a donné son accord au Paris Saint-Germain, Leipzig est à l'écoute de l'offre transmise ces dernières heures par le Real Madrid. Déterminé à donner à José Mourinho les joueurs qu'il souhaite, quitte à exploser son budget mercato, Florentino Perez négocie donc directement avec son homologue allemand afin de trouver un accord pour le transfert d'un joueur dont la valeur frôle désormais les 100 millions d'euros. Et c'est d'ailleurs ce qu'a proposé le patron madrilène avec une offre de 90ME plus 10ME de bonus.

Au moment où du côté du Bayern Munich on convoite Bradley Barcola pour remplacer Michael Olise si ce dernier signe lui aussi au Real Madrid, il y a de quoi donner des sueurs froides à Nasser Al-Khelaifi. Cependant, le patron du Paris Saint-Germain a toujours l'avantage, mais jusqu'à un certain point.

En effet, fort de l'accord de Yan Diomandé, le Paris Saint-Germain a la main dans ce dossier, mais pour aboutir à un accord, Nasser Al-Khelaifi va inévitablement devoir faire un effort financier. Leipzig est pour l'instant droit dans ses bottes, et si le club de la planète RedBull accepte de vendre sa jeune star, ce sera au plus offrant. Au PSG de rapidement calmer les ardeurs du Real Madrid, ce qui pour l'instant n'est pas le cas.