Incendies : Le Haillan évacué dans la nuit, Bordeaux en alerte

Les autorités ont décidé dans la nuit de vendredi de faire évacuer plusieurs communes proches de Bordeaux, et notamment Le Haillan où se trouve le centre d'entraînement des Girondins de Bordeaux.

Tandis que les incendies sont toujours hors de contrôle dans le Sud-Ouest, et que plus de 141.000 personnes ont été évacuées, c'est désormais du côté de Bordeaux que les regards se tournent. Car le feu semble désormais se diriger vers la capitale girondine. Pour preuve, vers 3 heures du matin, la préfecture de la Nouvelle-Aquitaine et de Gironde a demandé l'évacuation de Mérignac, d'Eysines et du Haillan. C'est dans cette dernière commune que se trouve le célèbre château qui est à la fois le siège des Girondins de Bordeaux, mais également le centre d'entraînement du club au scapulaire.