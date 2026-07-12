OM : Ounahi va encore faire pleurer Marseille

Poussé vers la sortie l’été dernier, Azzedine Ounahi s’est bien relancé loin de l’Olympique de Marseille. Malgré la relégation de Gérone, le milieu marocain s’est montré à son avantage, à tel point qu’il pourrait faire l’objet d’un transfert nettement supérieur à celui négocié par les Marseillais.

L’Olympique de Marseille et ses supporters connaissent le scénario par cœur. Lorsqu’un joueur ne parvient pas à s’exprimer dans la cité phocéenne, il n’est pas rare que ce flop retrouve subitement son meilleur niveau une fois parti. Parmi les exemples récents, on peut notamment citer les internationaux sénégalais Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye ou le Canadien Ismaël Koné, surtout connu pour son clash avec l’ancien entraîneur marseillais Roberto De Zerbi. Tous ont d’ailleurs disputé la Coupe du monde 2026, tout comme Azzedine Ounahi.

Le milieu du Maroc fait lui aussi partie de ces joueurs en difficulté dans le contexte olympien. Arrivé en janvier 2023, juste après ses performances impressionnantes au Mondial 2022, la recrue débarquée en provenance d’Angers n’a jamais vraiment répondu aux attentes à l’Olympique de Marseille. Le Lion de l’Atlas avait d’abord été poussé en prêt au Panathinaïkos, avant son transfert définitif à Gérone pour 6 millions d’euros. La direction marseillaise pensait peut-être avoir limité les dégâts. Mais près d’un an plus tard, force est de constater que le club de Frank McCourt avait réalisé une mauvaise affaire.

Azzedine Ounahi s’est effectivement relancé en Espagne. Malgré la relégation des Catalans, le milieu de 26 ans a fait admirer sa finesse technique tout au long de la saison. Le natif de Casablanca a fait le bonheur de son entraîneur Michel qui, selon le journaliste Fabrizio Romano, veut maintenant le récupérer à l’Ajax Amsterdam. Le club néerlandais négocie son transfert et tente d’éviter de payer sa clause libératoire à 25 millions d’euros, soit un prix quatre fois supérieur au montant perçu par l’Olympique de Marseille l’été dernier ! Une sacré plus-value en perspective pour Gérone.