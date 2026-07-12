Ounahi

OM : Ounahi va encore faire pleurer Marseille

OM12 juil. , 10:00
parEric Bethsy
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Poussé vers la sortie l’été dernier, Azzedine Ounahi s’est bien relancé loin de l’Olympique de Marseille. Malgré la relégation de Gérone, le milieu marocain s’est montré à son avantage, à tel point qu’il pourrait faire l’objet d’un transfert nettement supérieur à celui négocié par les Marseillais.
L’Olympique de Marseille et ses supporters connaissent le scénario par cœur. Lorsqu’un joueur ne parvient pas à s’exprimer dans la cité phocéenne, il n’est pas rare que ce flop retrouve subitement son meilleur niveau une fois parti. Parmi les exemples récents, on peut notamment citer les internationaux sénégalais Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye ou le Canadien Ismaël Koné, surtout connu pour son clash avec l’ancien entraîneur marseillais Roberto De Zerbi. Tous ont d’ailleurs disputé la Coupe du monde 2026, tout comme Azzedine Ounahi.

Lire aussi

Ismaël Koné pardonne à De Zerbi, mais pas à l’OMIsmaël Koné pardonne à De Zerbi, mais pas à l’OM
Le milieu du Maroc fait lui aussi partie de ces joueurs en difficulté dans le contexte olympien. Arrivé en janvier 2023, juste après ses performances impressionnantes au Mondial 2022, la recrue débarquée en provenance d’Angers n’a jamais vraiment répondu aux attentes à l’Olympique de Marseille. Le Lion de l’Atlas avait d’abord été poussé en prêt au Panathinaïkos, avant son transfert définitif à Gérone pour 6 millions d’euros. La direction marseillaise pensait peut-être avoir limité les dégâts. Mais près d’un an plus tard, force est de constater que le club de Frank McCourt avait réalisé une mauvaise affaire.
Azzedine Ounahi s’est effectivement relancé en Espagne. Malgré la relégation des Catalans, le milieu de 26 ans a fait admirer sa finesse technique tout au long de la saison. Le natif de Casablanca a fait le bonheur de son entraîneur Michel qui, selon le journaliste Fabrizio Romano, veut maintenant le récupérer à l’Ajax Amsterdam. Le club néerlandais négocie son transfert et tente d’éviter de payer sa clause libératoire à 25 millions d’euros, soit un prix quatre fois supérieur au montant perçu par l’Olympique de Marseille l’été dernier ! Une sacré plus-value en perspective pour Gérone.
Articles Recommandés
Cest Rulli Ou Lui De Lange Secoue Lom
OM

C'est Rulli ou lui, De Lange secoue l'OM

Largentine Doit Gagner Le Mondial La Suisse Ecoeuree Par Larbitrage
Mondial 2026

L'Argentine doit gagner le Mondial, la Suisse écoeurée par l'arbitrage

Himbert
OL

OL : Himbert sur un nuage, Fonseca le fait redescendre

La Fifa Dement La Polemique Du Ballon Dangleterre Norvege Lia Lui Donne Tort
Mondial 2026

La FIFA dément la polémique du ballon d'Angleterre-Norvège, l'IA lui donne tort

Fil Info

12 juil. , 11:30
C'est Rulli ou lui, De Lange secoue l'OM
12 juil. , 11:00
L'Argentine doit gagner le Mondial, la Suisse écoeurée par l'arbitrage
12 juil. , 10:30
OL : Himbert sur un nuage, Fonseca le fait redescendre
12 juil. , 9:30
La FIFA dément la polémique du ballon d'Angleterre-Norvège, l'IA lui donne tort
12 juil. , 9:10
Mondial 2026 : Le programme des demi-finales
12 juil. , 9:00
ASSE : Larsonneur poussé dehors, ça commence mal
12 juil. , 8:40
Ferran Torres arrive, Barcola reste, le PSG choque l'Europe
12 juil. , 8:20
OM : La priorité du mercato est effrayante
12 juil. , 8:00
OL : Le départ de Pavel Sulc se confirme

Derniers commentaires

La FIFA dément la polémique du ballon d'Angleterre-Norvège, l'IA lui donne tort

Sent mon cul comme il sent bon

La FIFA dément la polémique du ballon d'Angleterre-Norvège, l'IA lui donne tort

Pas autant que la saison de ton club

OM : Ounahi va encore faire pleurer Marseille

"pleurer" de joie !?

L'Argentine doit gagner le Mondial, la Suisse écoeurée par l'arbitrage

Un scandale de plus qui favorise les argentins

La FIFA dément la polémique du ballon d'Angleterre-Norvège, l'IA lui donne tort

La Fifa rêvait d'un Angleterre Argentine.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading