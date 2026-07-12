L'OM le vire, plus personne n'en veut

L'OM le vire, plus personne n'en veut

OM12 juil. , 12:20
parGuillaume Conte
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La carrière de Benjamin Pavard n'a clairement pas été relancée par son passage décevant à l'OM. Marseille a su s'en séparer sans rechigner, mais l'Inter Milan n'en veut plus.
Pour la première fois depuis qu’il a connu la sélection tricolore, Benjamin Pavard vit un Mondial à la télévision. Le défenseur central français a perdu sa place progressivement en raison de deux saisons décevantes, à l’Inter Milan puis en prêt à l’OM. Arrivé pour être le patron de la défense du club olympien avec son expérience, sa capacité à jouer la Ligue des Champions et sa qualité de relance, l’ancien du LOSC s’est écroulé et a été l’un des maillons faibles de la saison marseillaise.
Sans surprise, l’OM n’a pas souhaité le conserver, surtout avec son imposant salaire et les restrictions en cours prônées par Frank McCourt. De retour à l’Inter Milan, le défenseur central n’emballe pas plus que ça le club lombard. Ce dernier cherche à s’en séparer mais il se heurte à de nombreux problèmes. Le Français possède un très gros salaire hérité de son arrivée du Bayern Munich en 2023. Il a encore deux ans de contrat et ne possède que quelques touches en Turquie selon Calcio Mercato.
Pas de quoi assurer un transfert permettant à l’Inter Milan de s’en tirer dignement, trois ans après l’avoir fait venir pour 32 ME du Bayern Munich. Son prêt à Marseille ne lui a absolument pas permis de prendre de la valeur, bien au contraire puisque selon Transfermarkt, à son arrivée à l’OM, il valait encore 25 ME. Un an plus tard, il est désormais estimé à 12 millions d’euros, avec la perte de son statut d’international, puisque les Bleus s’éclatent sans lui en Amérique, avec une charnière centrale impériale.
Son passage à Marseille, qui devait relancer sa deuxième partie de carrière et lui permettre d’aller chercher une place avec les Bleus au Mondial, lui aura donc fait beaucoup de mal. Mais au moins, dans cette opération, l’OM ne se sera pas mis dans le rouge en étant obligé d’acheter un Benjamin Pavard pour qui les clubs européens ne se battent plus.
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