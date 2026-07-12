OL : Annoncé sur le départ, il répond en rigolant

Courtisé au Brésil, Abner était annoncé avec insistance sur le départ cet été pour faire entrer de l'argent dans les caisses. Le défenseur de l'OL n'est pas du tout dans cet état d'esprit.

C’est le jeu du mercato, et à l’Olympique Lyonnais , il est difficile de certifier qu’un joueur sera toujours là au mois de septembre. A part Corentin Tolisso qui vient de prolonger et est le taulier de l’équipe, aucun membre de l’effectif de Paulo Fonseca n’est totalement invendable. La preuve, Afonso Moreira est parti et Pavel Sulc, l’autre bonne surprise de la saison dernière, est peut-être le prochain sur la liste.

Une liste où Abner a souvent été placé, surtout au mois de juin quand il a été annoncé avec insistance du côté de Flamengo, l’un des clubs les plus riches d’Amérique du Sud. Les bons contacts entre le club de Rio de Janeiro et son agent ont permis des discussions, mais à priori, ce n’est pas allé beaucoup plus loin. Et l’ancien du Betis Séville ne croule pas forcément sous les offres.

De toute façon, Abner se sent très bien à Lyon et ne compte pas entendre parler d’un départ. Avec le sourire, il a confié à la presse locale son souhait de rester à l’OL cette saison, où il se régale même de la concurrence, qui pousse l’équipe et les joueurs à être encore plus forts.

« J’aime bien quand il y a de la concurrence, c’est bon pour le groupe et moi je m’adapte, je peux jouer plus haut. Je n’ai rien dit, pas parlé pendant les vacances. Bien sûr que j’étais au Brésil mais c’est les vacances (rires), j’ai tout le temps été dans ma tête avec l’OL et j’ai même pas parlé avec un autre club. J’aime bien travailler et faire la préparation, après le football c’est comme ça, moi ce que je veux, c’est rester, car je suis content ici », a souligné le défenseur brésilien, qui est le joueur polyvalent de l’effectif. Et si Paulo Fonseca l’apprécie pour ça, Lyon sera tout de même à l’écoute si des offres tombent cet été.