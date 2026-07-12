Mondial 2026 : Le programme des demi-finales

L'Argentine souffre encore, mais sort la Suisse

La FIFA qui avantage l'Argentine, ca commence à devenir flagrant... La VAR est à sens unique qd l'Argentine joue ! Les arbitres traquent la moindre petite faute pour annuler des buts ou mettre des cartons aux adversaires de l'Argentine.. Mais étonnamment, quand Messi mérite son rouge pour avoir attraper la cheville d'un Algérien, la VAR est en panne lol Le rouge donné à la Suisse est encore scandaleux (y'a eu des simulations de joueurs Argentins qui n'ont donné lieu à aucune sanction)... Jamais ils n'auraient mis un rouge à Messi comme ils l'ont fait pour embolo