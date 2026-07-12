C'est Rulli ou lui, De Lange secoue l'OM

A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, Jeffrey de Lange ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Une certitude, le gardien de but néerlandais refuse d'être remplaçant une saison de plus.

La Provence, au moment où son avenir est clairement lié à celui de Geronimo Rulli, un des plus gros salaires de Marseille, De Lange n'a pas l'intention de rester si une fois de plus c'est le gardien de but argentin qui est confirmé comme numéro 1 dans la hiérarchie des portiers de l'OM. Il ne s'agit pas pour le Néerlandais de se lancer dans un bras de fer, mais à son âge il estime qu'il doit désormais être titulaire sous peine d'être un éternel remplaçant. Doublure de Geronimo Rulli depuis qu'il a rejoint l'OM, Jeffrey de Lange ne veut pas que cette situation s'éternise et il l'a explicitement fait savoir aux dirigeants marseillais. Alors que Twente a déjà fait deux offres à l'Olympique de Marseille , mais qu'elles n'ont pas été acceptées, le portier néerlandais de 27 ans tient à faire valoir ses intérêts. Selon, au moment où son avenir est clairement lié à celui de Geronimo Rulli, un des plus gros salaires de Marseille, De Lange n'a pas l'intention de rester si une fois de plus c'est le gardien de but argentin qui est confirmé comme numéro 1 dans la hiérarchie des portiers de l'OM. Il ne s'agit pas pour le Néerlandais de se lancer dans un bras de fer, mais à son âge il estime qu'il doit désormais être titulaire sous peine d'être un éternel remplaçant.

Numéro 1 ou rien, De Lange est clair

Le quotidien marseillais explique que l'hiver dernier, des discussions avaient débuté entre Jeffrey de Lange et l'Olympique de Marseille pour une possible prolongation de contrat. Mais, cela n'avait jamais abouti et la révolution intervenue ensuite à l'OM a repoussé sine die cette possibilité. Pour l'instant, l'Olympique de Marseille ne s'est pas positionné concernant l'avenir de Geronimo Rulli, qui est toujours avec l'Argentine au Mondial et c'est cette incertitude qui agace un peu le gardien de but néerlandais. Ce qui est certain, c'est que l'Olympique de Marseille n'a toujours pas répondu à la deuxième offre de Twente pour De Lange, l'OM étant tenté de voir comment les choses vont évoluer pour Rulli, dont le salaire est désormais un vrai problème.