C'est Rulli ou lui, De Lange secoue l'OM

C'est Rulli ou lui, De Lange secoue l'OM

OM12 juil. , 11:30
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, Jeffrey de Lange ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Une certitude, le gardien de but néerlandais refuse d'être remplaçant une saison de plus.
Doublure de Geronimo Rulli depuis qu'il a rejoint l'OM, Jeffrey de Lange ne veut pas que cette situation s'éternise et il l'a explicitement fait savoir aux dirigeants marseillais. Alors que Twente a déjà fait deux offres à l'Olympique de Marseille, mais qu'elles n'ont pas été acceptées, le portier néerlandais de 27 ans tient à faire valoir ses intérêts. Selon La Provence, au moment où son avenir est clairement lié à celui de Geronimo Rulli, un des plus gros salaires de Marseille, De Lange n'a pas l'intention de rester si une fois de plus c'est le gardien de but argentin qui est confirmé comme numéro 1 dans la hiérarchie des portiers de l'OM. Il ne s'agit pas pour le Néerlandais de se lancer dans un bras de fer, mais à son âge il estime qu'il doit désormais être titulaire sous peine d'être un éternel remplaçant.

Numéro 1 ou rien, De Lange est clair

Le quotidien marseillais explique que l'hiver dernier, des discussions avaient débuté entre Jeffrey de Lange et l'Olympique de Marseille pour une possible prolongation de contrat. Mais, cela n'avait jamais abouti et la révolution intervenue ensuite à l'OM a repoussé sine die cette possibilité. Pour l'instant, l'Olympique de Marseille ne s'est pas positionné concernant l'avenir de Geronimo Rulli, qui est toujours avec l'Argentine au Mondial et c'est cette incertitude qui agace un peu le gardien de but néerlandais. Ce qui est certain, c'est que l'Olympique de Marseille n'a toujours pas répondu à la deuxième offre de Twente pour De Lange, l'OM étant tenté de voir comment les choses vont évoluer pour Rulli, dont le salaire est désormais un vrai problème.

Lire aussi

OM : La priorité du mercato est effrayanteOM : La priorité du mercato est effrayante
L’OM enrage après le sale coup de Manchester UnitedL’OM enrage après le sale coup de Manchester United
Articles Recommandés
Largentine Doit Gagner Le Mondial La Suisse Ecoeuree Par Larbitrage
Mondial 2026

L'Argentine doit gagner le Mondial, la Suisse écoeurée par l'arbitrage

Himbert
OL

OL : Himbert sur un nuage, Fonseca le fait redescendre

Ounahi
OM

OM : Ounahi va encore faire pleurer Marseille

La Fifa Dement La Polemique Du Ballon Dangleterre Norvege Lia Lui Donne Tort
Mondial 2026

La FIFA dément la polémique du ballon d'Angleterre-Norvège, l'IA lui donne tort

Fil Info

12 juil. , 11:00
L'Argentine doit gagner le Mondial, la Suisse écoeurée par l'arbitrage
12 juil. , 10:30
OL : Himbert sur un nuage, Fonseca le fait redescendre
12 juil. , 10:00
OM : Ounahi va encore faire pleurer Marseille
12 juil. , 9:30
La FIFA dément la polémique du ballon d'Angleterre-Norvège, l'IA lui donne tort
12 juil. , 9:10
Mondial 2026 : Le programme des demi-finales
12 juil. , 9:00
ASSE : Larsonneur poussé dehors, ça commence mal
12 juil. , 8:40
Ferran Torres arrive, Barcola reste, le PSG choque l'Europe
12 juil. , 8:20
OM : La priorité du mercato est effrayante
12 juil. , 8:00
OL : Le départ de Pavel Sulc se confirme

Derniers commentaires

La FIFA dément la polémique du ballon d'Angleterre-Norvège, l'IA lui donne tort

Sent mon cul comme il sent bon

La FIFA dément la polémique du ballon d'Angleterre-Norvège, l'IA lui donne tort

Pas autant que la saison de ton club

OM : Ounahi va encore faire pleurer Marseille

"pleurer" de joie !?

L'Argentine doit gagner le Mondial, la Suisse écoeurée par l'arbitrage

Un scandale de plus qui favorise les argentins

La FIFA dément la polémique du ballon d'Angleterre-Norvège, l'IA lui donne tort

La Fifa rêvait d'un Angleterre Argentine.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading