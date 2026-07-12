Le PSG refuse brutalement un international français
Khephren Thuram - Equipe de France

Le PSG refuse brutalement un international français

PSG12 juil. , 13:00
parEric Bethsy
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Prêt à renforcer son milieu de terrain, le Paris Saint-Germain ne devrait pas avancer sur la piste Khéphren Thuram. L’international français n’est absolument pas retenu par la Juventus Turin. Mais le club de la capitale n’a entamé aucune démarche pour le recruter.
Titulaire et décisif contre la Belgique (2-1) vendredi, Fabian Ruiz a rendu fier le Paris Saint-Germain dans ce quart de finale de la Coupe du monde. L’Espagnol s’est ajouté à la liste des buteurs parisiens de la compétition. Au passage, le milieu de terrain a peut-être fait grimper sa cote sur le marché des transferts. L’ancien joueur de Naples est effectivement convoité dans la mesure où sa situation n’est pas si claire. On annonçait sa prolongation actée il y a quelques mois mais le club de la capitale n’a toujours rien annoncé.
Fabian Ruiz se retrouve donc à moins d’un an de la fin de son contrat. Ce qui explique les rumeurs de départ à son sujet et celles sur le possible recrutement d’un milieu de terrain. Le Paris Saint-Germain est notamment associé à des internationaux français. En plus de la piste menant à Manu Koné, le double champion d’Europe s’est aussi intéressé à Khéphren Thuram (25 ans). Le joueur de la Juventus Turin représente une occasion à saisir puisqu’il n’est absolument pas retenu par ses dirigeants malgré son bail jusqu’en 2029.

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La direction francilienne aurait pu ne serait-ce que prendre la température auprès du Bianconero et de ses supérieurs. Mais d’après Tuttomercatoweb, le Paris Saint-Germain n’a pas entamé la moindre démarche pour recruter Khéphren Thuram. Visiblement, l’ancien joueur de l’OGC Nice est loin d’être la priorité du conseiller sportif Luis Campos. Le milieu détenteur d’un bon de sortie devra plutôt chercher parmi tous ses autres prétendants annoncés. Hormis les Parisiens, les Anglais de Liverpool, Manchester United, Sunderland et Nottingham Forest auraient tous un faible pour le fils de Lilian Thuram.
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