OL : Himbert sur un nuage, Fonseca le fait redescendre

Déjà auteur d’in triplé face aux amateurs de Mâcon (5-2) mercredi, Rémi Himbert a récidivé lors du deuxième match amical contre le FC Saint-Gall (6-3) ce samedi. Mais il en faudra plus pour empêcher l’Olympique Lyonnais de recruter un attaquant confirmé.

Rémi Himbert ne s’arrête plus. Après les trois buts inscrits face à Mâcon, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais s’est offert un deuxième triplé consécutif contre les Suisses du FC Saint-Gall. Le jeune Gone a faim de buts, lui qui avait été frustré la saison dernière. Rappelons que le pur produit de l’académie rhodanienne avait été freiné dans son élan par une grave blessure à la cheville. Ce pépin physique oublié, Rémi Himbert prouve sa détermination à regagner les faveurs de Paulo Fonseca, et peut-être à dissuader ses dirigeants de lui amener un nouveau concurrent.

Le directeur sportif Matthieu Louis-Jean a en effet annoncé sa volonté de recruter un avant-centre. Un plan toujours d’actualité si l’on en croit l’entraîneur lyonnais, pas certain que son jeune buteur ait déjà les épaules nécessaires à seulement 18 ans. « Rémi est un joueur très intéressant, très intelligent, a d’abord encensé Paulo Fonseca. Quand l'équipe adverse laisse seulement un défenseur central sur lui, il fait des mouvements très intéressants. »

Himbert, un joueur intéressant pour le futur - Paulo Fonseca

« Si cela atténue l'urgence de recruter un attaquant ? Nous sommes en train de travailler pour le recruter rapidement. Nous avons besoin d'un attaquant de haut niveau, a tranché le Portugais. J'espère l'avoir bientôt, mais nous continuons à travailler avec les jeunes joueurs. Rémi est un joueur qui peut être intéressant pour le futur. Je ne veux pas lui mettre trop de pression, ni lui faire des promesses. On verra. Il est très bien, nous croyons beaucoup en lui. Mais nous avons besoin d'un autre attaquant. S'il est prêt à jouer des matchs de Ligue des Champions ? On verra. » A priori, aucun triplé ne changera les plans de l’Olympique Lyonnais.