La FIFA dément la polémique du ballon d'Angleterre-Norvège, l'IA lui donne tort

Les Norvégiens en sont toujours persuadés, le premier but anglais, celui de l'égalisation, ne devait pas être validé par Clément Turpin, puisque sur l'action le ballon a touché un câble de la spidercam. Mais, la FIFA persiste à dire que cela n'a pas été le cas, alors que l'intelligence artificielle dit le contraire.

Le but de Bellingham juste avant la pause a relancé l'Angleterre alors que la Norvège semblait avoir fait le plus dur dans ce quart de finale du Mondial 2026. Et malgré les protestations de l'entraîneur norvégien, et d'un ou deux joueurs, Clément Turpin n'a pas hésité à valider le but du joueur madrilène. On a appris quelques minutes plus tard que ces derniers se plaignaient du fait que sur cette action menant à l'égalisation anglaise, le ballon avait touché un des câbles qui permettent d'utiliser la spidercam, ce qui avait changé sa trajectoire. La polémique enflant, la FIFA a donc décidé de réagir et de faire savoir que, selon le détecteur placé sur le ballon, il n'y avait eu aucun contact.

« Avant le but de l'Angleterre à la 45+2e minute contre la Norvège, le capteur dans le Connected Ball n'a montré aucun pic dans le « cœur battant du ballon » lorsqu'il était en l'air, et donc aucune preuve que le ballon ait touché le fil et modifié le mouvement du ballon », a fait savoir la FIFA, qui confirme donc que Clément Turpin n'avait aucune raison de refuser le but égalisateur anglais. Du côté des supporters norvégiens, on a donné les images à l'intelligence artificielle à qui on a demandé son avis sur cette séquence. Et la réponse n'est pas du tout la même que celle de la FIFA.

« À partir des images : le ballon suit une trajectoire parabolique majoritairement fluide. Il y a un aplatissement/subtil déplacement de trajectoire près de la zone du câble aérien (visible lorsqu'il traverse le milieu du cercle), cohérent avec un léger effleurement ou une déviation plutôt qu'un passage dans le vide. Pas spectaculaire, mais suffisant pour influencer le jeu qui suit », a fait savoir Grok. De même, dans une version 3D de la séquence diffusée par la BBC, on voit clairement qu'il s'est passé quelque chose dans la trajectoire du ballon.

Quoi qu'il en soit, le but a été validé, et c'est bien l'Angleterre qui affrontera l'Argentine en demi-finale, mais il est clair que cette séquence ne va pas calmer ceux qui pensent que la FIFA manipule les matchs.