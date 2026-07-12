ICONSPORT_370008_0039

L'Argentine doit gagner le Mondial, la Suisse écoeurée par l'arbitrage

Mondial 202612 juil. , 11:00
parJérôme Capton
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Une nouvelle fois l'Argentine a peiné à se qualifier pour le dernier carré du Mondial 2026, et une nouvelle fois une décision arbitrale capitale a tourné en faveur de Lionel Messi et ses coéquipiers. En Suisse, on est écoeuré.
Les matchs se suivent et se ressemblent pour l'Argentine, qui a eu toutes les peines du monde à passer l'obstacle suisse, les champions du monde en titre devant passer par la prolongation pour s'en sortir. Une prolongation que l'Albiceleste a jouée à 11 contre 10, puisque la Nati a perdu Embolo, expulsé à la 71e minute sur une action totalement confuse. En effet, après un contact presque inexistant entre Paredes et Embolo, l'arbitre mettait un avertissement à l'ancien joueur du PSG, avant d'être appelé par la VAR. Estimant que le joueur suisse avait simulé, l'arbitre annulait le carton à Paredes et le donnait au joueur suisse, qui était déjà averti, et voyait donc rouge. En larmes, l’attaquant du Stade rennais quittait ses coéquipiers, qui dominaient alors largement le match.

La VAR a beaucoup aidé l'Argentine

Après la rencontre, la colère était grande du côté suisse, où on estime qu'encore une fois la VAR a été utilisée dans un seul but, aider l'Argentine, tout comme cela avait été le cas contre l'Égypte Car pour les Suisses, l'arbitre n'avait aucune raison de donner un jaune à Paredes, et c'est ce carton qui a déclenché l'appel de la VAR et donc de finalement d'inverser le carton. « L'expulsion d'Embolo, c'est la première fois que je vois cela. C'est dur à accepter. Passer d'un jaune pour eux à un jaune pour nous, après toutes les simulations que l'on a vues... On a l'impression d'avoir eu un arbitrage à deux vitesses », fulminait Dan Ndoye.
Pour le sélectionneur suisse, cette séquence est tout simplement lamentable. « A 11 contre 11, on serait sortis vainqueurs. Ça fait très mal. Mais on peut être fier. On s'est battu à un de moins, malheureusement cela n'a pas suffi. Il n'y avait aucune raison de donner un carton jaune au joueur argentin au départ. Que l'erreur de l'arbitre amène au final une décision en notre défaveur, ça ne fait pas partie du football. Ça fait très mal. Ça me fait mal pour mes joueurs », avouait Murat Yakin.
Articles Recommandés
ICONSPORT_364556_0029
OM

C'est Rulli ou lui, De Lange secoue l'OM

Himbert
OL

OL : Himbert sur un nuage, Fonseca le fait redescendre

Ounahi
OM

OM : Ounahi va encore faire pleurer Marseille

ICONSPORT_369997_0049
Mondial 2026

La FIFA dément la polémique du ballon d'Angleterre-Norvège, l'IA lui donne tort

Fil Info

12 juil. , 11:30
C'est Rulli ou lui, De Lange secoue l'OM
12 juil. , 10:30
OL : Himbert sur un nuage, Fonseca le fait redescendre
12 juil. , 10:00
OM : Ounahi va encore faire pleurer Marseille
12 juil. , 9:30
La FIFA dément la polémique du ballon d'Angleterre-Norvège, l'IA lui donne tort
12 juil. , 9:10
Mondial 2026 : Le programme des demi-finales
12 juil. , 9:00
ASSE : Larsonneur poussé dehors, ça commence mal
12 juil. , 8:40
Ferran Torres arrive, Barcola reste, le PSG choque l'Europe
12 juil. , 8:20
OM : La priorité du mercato est effrayante
12 juil. , 8:00
OL : Le départ de Pavel Sulc se confirme

Derniers commentaires

La FIFA dément la polémique du ballon d'Angleterre-Norvège, l'IA lui donne tort

Sent mon cul comme il sent bon

La FIFA dément la polémique du ballon d'Angleterre-Norvège, l'IA lui donne tort

Pas autant que la saison de ton club

OM : Ounahi va encore faire pleurer Marseille

"pleurer" de joie !?

L'Argentine doit gagner le Mondial, la Suisse écoeurée par l'arbitrage

Un scandale de plus qui favorise les argentins

La FIFA dément la polémique du ballon d'Angleterre-Norvège, l'IA lui donne tort

La Fifa rêvait d'un Angleterre Argentine.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading