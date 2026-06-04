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Eli Junior Kroupi, le PSG n’en veut pas

PSG04 juin , 22:00
parAlexis Rose
1
Formé au FC Lorient, Eli Junior Kroupi a peu de chances de revenir en France durant le prochain mercato puisque le Paris Saint-Germain n’est pas vraiment intéressé par son profil malgré les dernières rumeurs.
Pour rester au sommet du football européen et mondial, le club de la capitale française va continuer à faire quelques ajustements dans son effectif. Si l’effectif de Luis Enrique n’a pas de gros besoins, sachant que le PSG vient de remporter la Ligue des Champions pour la deuxième fois de suite, Paris va quand même s’atteler à recruter un joueur offensif important.
Ces derniers jours, une rumeur faisait état d’un intérêt du club parisien pour Eli Junior Kroupi, qui aurait même fait du PSG sa destination préférée pour le prochain mercato estival. Sauf que selon Get French Football News, Kroupi n’est tout simplement pas une piste pour le PSG. De quoi refermer la porte des rumeurs pour de bon dans ce dossier.

Le PSG cible plus Akliouche ou Yan Diomandé

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Formé à Lorient, le joueur de 19 ans a brillé pour sa première saison en Premier League. Sous le maillot de Bournemouth, le jeune français a marqué 13 buts en championnat, ce qui représente un record pour un joueur aussi jeune débarquant en Angleterre. Grâce à des performances de très haut niveau, l’ancien Merlu attire forcément l’attention des plus grands clubs européens, comme Arsenal.
Finaliste déchu de la Ligue des Champions face au PSG, le club londonien pourrait être une destination de choix pour l’international français U19 en vue du prochain marché des transferts. Sauf que pour sortir Kroupi de Bournemouth, une somme de 100 millions d’euros sera demandée. Un montant que le PSG va donc préférer investir sur d’autres éléments offensifs, comme Maghnes Akliouche (Monaco) ou Yan Diomandé (RB Leipzig), deux vraies cibles de Paris pour l’été prochain.
E. Kroupi

E. Kroupi

FranceFrance Âge 19 Attaquant

Premier League

2025/2026
Matchs33
Buts13
Passes décisives0
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ca n'a plus aucune importance dans ce nouveau format.

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Si tu regardes la WWE tu petes un cable avec toutes les pubs , que pour de la mal bouffe en plus

Une boulette de l’UEFA a favorisé le PSG

Le titre est excessif. Il me semble que désigner un arbitre qui te qualifie sur les 2 tours précédent est censé te favoriser et non ton adversaire.

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Dit toi que regarder un programme quel qu il soit aux etats unis, est juste une torture, tellement il y a de pubs toutes les 5min sans aucunes transitions...

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Petit à petit les rumeurs dégonflent. Diomandé par contre vu son match et son potentiel, il ne faut pas hésiter. Akliouche je ne suis pas convaincu.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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