Eli Junior Kroupi, le PSG n’en veut pas

Formé au FC Lorient, Eli Junior Kroupi a peu de chances de revenir en France durant le prochain mercato puisque le Paris Saint-Germain n’est pas vraiment intéressé par son profil malgré les dernières rumeurs.

Pour rester au sommet du football européen et mondial, le club de la capitale française va continuer à faire quelques ajustements dans son effectif. Si l’effectif de Luis Enrique n’a pas de gros besoins, sachant que le PSG vient de remporter la Ligue des Champions pour la deuxième fois de suite, Paris va quand même s’atteler à recruter un joueur offensif important.

Ces derniers jours, une rumeur faisait état d’un intérêt du club parisien pour Eli Junior Kroupi, qui aurait même fait du PSG sa destination préférée pour le prochain mercato estival. Sauf que selon Get French Football News , Kroupi n’est tout simplement pas une piste pour le PSG. De quoi refermer la porte des rumeurs pour de bon dans ce dossier.

Le PSG cible plus Akliouche ou Yan Diomandé

Formé à Lorient, le joueur de 19 ans a brillé pour sa première saison en Premier League . Sous le maillot de Bournemouth, le jeune français a marqué 13 buts en championnat, ce qui représente un record pour un joueur aussi jeune débarquant en Angleterre. Grâce à des performances de très haut niveau, l’ancien Merlu attire forcément l’attention des plus grands clubs européens, comme Arsenal.

Finaliste déchu de la Ligue des Champions face au PSG, le club londonien pourrait être une destination de choix pour l’international français U19 en vue du prochain marché des transferts. Sauf que pour sortir Kroupi de Bournemouth, une somme de 100 millions d’euros sera demandée. Un montant que le PSG va donc préférer investir sur d’autres éléments offensifs, comme Maghnes Akliouche (Monaco) ou Yan Diomandé (RB Leipzig), deux vraies cibles de Paris pour l’été prochain.