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Eli Junior Kroupi

Zabarnyi oui, Kroupi non... Bournemouth prévient le PSG

PSG14 mai , 19:00
parQuentin Mallet
0
Auteur d'une saison remarquée avec Bournemouth, Eli Junior Kroupi est régulièrement cité dans des rumeurs faisant part d'un intérêt du Paris Saint-Germain. Malgré les bonnes relations avec les Cherries depuis le transfert d'Illya Zabarnyi, la porte est fermée.
Bournemouth a mis facilement la main, grâce à ses relations hiérarchiques avec le FC Lorient, sur Eli Junior Kroupi contre la modique somme de 13 millions d'euros. Une aubaine quand on voit, avec le recul, le joueur qu'il est en train de devenir. A seulement 19 ans, le joueur formé aux Merlus disputait sa toute première saison en Premier League.
Un galop d'essai ô combien réussi : en 31 apparitions en Premier League, le natif de Lorient a inscrit 12 buts, avec une moyenne d'un but toutes les 128 minutes seulement. Ses performances ont été scrutées toute la saison par les recruteurs des gros clubs anglais et européens, y compris le Paris Saint-Germain qui n'est jamais insensible devant l'explosion d'un grand espoir français. En revanche, Bournemouth n'a pas l'intention de le laisser partir.
E. Kroupi

E. Kroupi

FranceFrance Âge 19 Attaquant

Premier League

2025/2026
Matchs31
Buts12
Passes décisives0
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Kroupi ne partira pas, le PSG manque un coup

Luis Campos espérait sans aucun doute que les bonnes relations avec ses homologues anglais, avec qui il est étroitement lié depuis le transfert d'Illya Zabarnyi l'été dernier contre 67 millions d'euros, faciliterait un éventuel transfert d'Eli Junior Kroupi. Finalement, il n'en sera rien puisque Tiago Pinto, le directeur sportif des Cherries, a complètement verrouillé son joueur. « Kroupi ne quittera pas le club. Son contrat court sur plus de quatre ans, il ne comporte aucune clause libératoire et il ne partira nulle part. Nous ne vendrons pas Kroupi, même si nous recevons des offres de 100 millions d’euros », a-t-il indiqué, froidement, à 365Scores.
Les dirigeants parisiens, tout comme ceux d'autres cadors européens intéressés (Real Madrid, FC Barcelone, Arsenal, Chelsea,...), sont donc prévenus : il sera impossible de recruter l'ancien Lorientais l'été prochain. Même contre une offre démesurée.
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Tu réponds a coté et fais semblant de pas voir ce que j'ai écris, vraiment prend le temps de lire ma réponse au dessus avec du recul et ose confirmer les raccourcis que tu me / nous prete. Et bordel j'ai envie de t'insulter on a JAMAIS dis que ca nous faisait honte d'etre representé par des noirs / arabes, encore plus quand ce sont des joueurs comme Kanté / Warren, bien au contraire ! Mais tu fais semblant de pas voir pour rester dans boucle victimaire en nous pretant des choses qu'on a JAMAIS SOUTENU, la pr le coup les mecs comme toi devraient etre censurer car c'est dangereux ce que tu dis

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@valdo Le débat est voué a lechec des le départ, jai hésite a participer au débat. Jai apporter des arguments, des questionnements, poliment, sans injure, sans jugement sur lavis de ceux qui ne voient pas comme moi. Mais ces peines perdues. Du moment que tu es blanc que tu te poses des questions et donnent ton opinion tu es rangé dans la catégorie fasciste.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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