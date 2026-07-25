Diomandé s’envole, le PSG a une nouvelle priorité

Alors qu’il disposait d’un accord avec Yan Diomandé, le Paris Saint-Germain voit l’ailier du RB Leipzig filer vers le Real Madrid. Ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les Parisiens qui peuvent maintenant se concentrer sur la prolongation de Bradley Barcola.

La situation s’est inversée en l’espace de quelques heures. D’accord avec le Paris Saint-Germain , Yan Diomandé ne voulait pas entendre parler de ses autres courtisans. Mais ça, c’était avant l’apparition du Real Madrid révélée vendredi soir. La Maison Blanche a débarqué en force avec une première offre à 90 millions d’euros (+ 10 millions d’euros en bonus).

La proposition, comparable à celle de Liverpool plus tôt cet été, n’a pas suffi pour convaincre le RB Leipzig. Mais les Merengue poursuivent les discussions et se rapprochent d’un accord, sachant que l’ailier de 19 ans a finalement ouvert la porte au club madrilène. Considéré comme le potentiel successeur de Bradley Barcola dans la capitale française, Yan Diomandé devrait donc échapper au Paris Saint-Germain. Mais cet échec n’affecte absolument pas le journaliste Romain Beddouk. L’observateur parisien n’a jamais vraiment été séduit par l’international ivoirien et par son dossier complexe à cause d’un litige avec ses anciens agents.

« Toujours eu l’impression dans ce dossier que le clan Diomandé était plus intéressé par le PSG que l’inverse, a commenté notre confrère sur X. 100 millions d'euros c’est déjà beaucoup trop pour ce joueur qui a finalement montré peu et qui semble amener quelques problèmes avec lui. Passons à autre chose, et prolongeons Barcola. » Pendant que le Real Madrid s’apprête à miser près de 120 millions d’euros pour Yan Diomandé, le Paris Saint-Germain peut se focaliser sur la prolongation de son ailier sous contrat jusqu’en 2028. Reste à savoir si les deux parties finiront par s’entendre après des mois de négociations interrompues pendant le Mondial 2026.