Diomandé s’envole, le PSG a une nouvelle priorité

Diomandé s’envole, le PSG a une nouvelle priorité

PSG25 juil. , 17:30
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Alors qu’il disposait d’un accord avec Yan Diomandé, le Paris Saint-Germain voit l’ailier du RB Leipzig filer vers le Real Madrid. Ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les Parisiens qui peuvent maintenant se concentrer sur la prolongation de Bradley Barcola.
La situation s’est inversée en l’espace de quelques heures. D’accord avec le Paris Saint-Germain, Yan Diomandé ne voulait pas entendre parler de ses autres courtisans. Mais ça, c’était avant l’apparition du Real Madrid révélée vendredi soir. La Maison Blanche a débarqué en force avec une première offre à 90 millions d’euros (+ 10 millions d’euros en bonus).

Lire aussi

Le PSG largue Diomandé, 120ME c'est trop cherLe PSG largue Diomandé, 120ME c'est trop cher
La proposition, comparable à celle de Liverpool plus tôt cet été, n’a pas suffi pour convaincre le RB Leipzig. Mais les Merengue poursuivent les discussions et se rapprochent d’un accord, sachant que l’ailier de 19 ans a finalement ouvert la porte au club madrilène. Considéré comme le potentiel successeur de Bradley Barcola dans la capitale française, Yan Diomandé devrait donc échapper au Paris Saint-Germain. Mais cet échec n’affecte absolument pas le journaliste Romain Beddouk. L’observateur parisien n’a jamais vraiment été séduit par l’international ivoirien et par son dossier complexe à cause d’un litige avec ses anciens agents.
« Toujours eu l’impression dans ce dossier que le clan Diomandé était plus intéressé par le PSG que l’inverse, a commenté notre confrère sur X. 100 millions d'euros c’est déjà beaucoup trop pour ce joueur qui a finalement montré peu et qui semble amener quelques problèmes avec lui. Passons à autre chose, et prolongeons Barcola. » Pendant que le Real Madrid s’apprête à miser près de 120 millions d’euros pour Yan Diomandé, le Paris Saint-Germain peut se focaliser sur la prolongation de son ailier sous contrat jusqu’en 2028. Reste à savoir si les deux parties finiront par s’entendre après des mois de négociations interrompues pendant le Mondial 2026.
Articles Recommandés
Lom Prend Une Claque Contre Nice
OM

L'OM prend une claque contre Nice

Ol 3me10me Pour Openda Lyon Voit Flou
OL

OL : 3 ME, 7ME ou 10ME pour Openda, Lyon voit flou

En Secret Le Psg Prepare Le Coup Du Siecle Avec Rodri
PSG

En secret le PSG prépare le coup du siècle avec Rodri

15 Me Et Un Gros Salaire En Moins Lom Va Souffler
OM

15 ME et un gros salaire en moins, l’OM va souffler

Fil Info

25 juil. , 20:00
OL : 3 ME, 7ME ou 10ME pour Openda, Lyon voit flou
25 juil. , 19:30
En secret le PSG prépare le coup du siècle avec Rodri
25 juil. , 19:00
15 ME et un gros salaire en moins, l’OM va souffler
25 juil. , 18:30
Akliouche retenu, Monaco attend une 4e offre du PSG
25 juil. , 18:00
EdF : Deschamps dérape et gâche sa sortie
25 juil. , 17:05
OM-Nice : Sur quelle chaîne regarder le match qui se joue à huis clos
25 juil. , 17:00
Real : Une star arrive, Tchouaméni trouve un nouveau club
25 juil. , 16:30
Miracle au PSG, il s'en va pour plus de 40 ME
25 juil. , 16:00
L'OM et Jul, un divorce brutal

Derniers commentaires

L'OM et Jul, un divorce brutal

La gastronomie

L'OM et Jul, un divorce brutal

Le cinéma?

OM-Nice : Sur quelle chaîne regarder le match qui se joue à huis clos

3/0 pour Nice le monsieur qui tend le bras

OM-Nice : Sur quelle chaîne regarder le match qui se joue à huis clos

Quel score pour le moment ?

En secret le PSG prépare le coup du siècle avec Rodri

Mais oui, le PSG ça se mettre sur Rodri juste parce que le Real va sur Diomande... Ridicule ! Le PSG se met sur Rodri car c'est un super joueur... Le PSG n'a pas finalisé Diomande car il est hors de prix pour des perfs moins bonnes que Barcola. Le PSG préfère donc essayer de prolonger Barcola (et laisse trainer Diomande) et tenter de faire venir Rodri...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading