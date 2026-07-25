Diomandé s’envole, le PSG a une nouvelle priorité

La gastronomie
Le cinéma?
3/0 pour Nice le monsieur qui tend le bras
Quel score pour le moment ?
Mais oui, le PSG ça se mettre sur Rodri juste parce que le Real va sur Diomande... Ridicule ! Le PSG se met sur Rodri car c'est un super joueur... Le PSG n'a pas finalisé Diomande car il est hors de prix pour des perfs moins bonnes que Barcola. Le PSG préfère donc essayer de prolonger Barcola (et laisse trainer Diomande) et tenter de faire venir Rodri...
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Toujours eu l’impression dans ce dossier que le clan Diomandé était plus intéressé par le PSG que l’inverse. 100M c’est déjà beaucoup trop pour ce joueur qui a finalement montré peu et qui semble amener quelques problèmes avec lui. Passons à autre chose, et prolongeons Barcola.
🚨⚪️ Real Madrid sent €100m official bid to RB Leipzig this week: €90m plus €10m add-ons proposal on the table. RB Leipzig have rejected as they ask for more than €100m to let Diomandé leave. Real remain in talks. 🔴🔵 PSG, in talks for weeks but no agreement yet with RB.