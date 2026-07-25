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OM-Nice : Sur quelle chaîne regarder le match qui se joue à huis clos

TV25 juil. , 14:00
parClaude Dautel
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Ce samedi, et malgré la rivalité entre les supporters des deux clubs, l'OM recevra l'OGC Nice pour un match de préparation à un mois de la reprise de la Ligue 1. Si ce match est à huis clos, il sera possible de le suivre en direct.
Les fans de l'Olympique de Marseille et ceux du Gym ont plusieurs solutions pour regarder cette rencontre amicale, qui se jouera à la Commanderie où aucun spectateur ne sera autorisé compte tenu des nombreux contentieux entre supporters des deux clubs. Le coup d'envoi sera donné à 18 heures, et si ce match est évidemment diffusé sur les réseaux sociaux de l'OM, il le sera également pour les abonnés de Ligue 1+. En effet, la chaîne de la Ligue 1, qui donnera la totalité des rencontres du championnat en 2026-2027, a obtenu un accord pour donner en direct cette rencontre amicale entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice.
Il suffit juste d'être abonné et de se mettre sur le canal spécifique à cet événement, à savoir la chaîne premium. A noter que Ligue 1+ diffusera également ce samedi sur L1+ 3 la rencontre entre Rennes et Bruges, qui débutera aussi à 18 heures, tandis qu'à partir de 20h30 on pourra suivre Monaco-Sporting. Un peu plus tôt dans la journée, Ligue 1+ proposait à ses abonnés Lens-Charleroi et US Saint-Gilloise-Lille.
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T as pas tort du tout, en plus c est vrai que j ai rien inventé, c est juste du recyclage de banderole du virage nord, alors que y en a plein d autres entre cyprès cramés du camp des loges, record d Europe de défaites d affilée, manita…etc y a effectivement matière pour être créatif 😁 j aime bien l om pour ça 👍

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Après faudrait savoir lire encore. La juve prendrait en charge une partie du salaire du joueur estimé à 4m net par an. Lyon va pas payer 4 m

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3 millions plus 4 m de salaire pour une année selon FM qui est bien plus sérieux que foot01

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Ça boss bien à Lyon ! Tous cela dans la sérénité

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très bonne nouvelle il ne reste plus qu'à Openda a marqué beaucoup de buts et nous aider ç nous qualifier pour la LDC

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