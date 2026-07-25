Miracle au PSG, il s'en va pour plus de 40 ME
Randal Kolo Muani

Miracle au PSG, il s'en va pour plus de 40 ME

PSG25 juil. , 16:30
parHadrien Rivayrand
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Le PSG cherche toujours une porte de sortie à Randal Kolo Muani. Un accord avec la Juventus n’a jamais semblé aussi proche pour l’ancien joueur du FC Nantes.
Le Paris Saint-Germain connaît plusieurs départs dans son secteur offensif cet été. Après Gonçalo Ramos parti à l'AC Milan, c’est désormais Lee Kang-In qui a fait ses valises à l'Atlético Madrid. Et cela ne devrait pas s’arrêter là. Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola pourraient en effet eux aussi quitter le club de la capitale.
Du mouvement est donc attendu prochainement, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Le PSG prépare également le transfert de joueurs qui ne font plus partie des plans de Luis Enrique. C’est notamment le cas de Randal Kolo Muani. L’international français souhaite rejoindre la Juventus, qui fait tout son possible pour trouver un accord avec les champions d’Europe.

Kolo Muani à la Juve, ça sent très bon 

Selon les informations de Tuttosport, un accord n’a jamais été aussi proche entre les différentes parties après plusieurs semaines de négociations. La Vieille Dame aurait transmis une deuxième offre de 40 millions d’euros, accompagnée de bonus, aux dirigeants parisiens. Une proposition qui pourrait bien convaincre le PSG, qui réclamait initialement un montant proche de 50 millions d’euros.
En cas de vente, le Paris Saint-Germain enregistrerait une nouvelle rentrée d’argent importante après les départs de Ramos et Lee, qui ont rapporté 115 millions d’euros aux caisses du club. Une somme qui pourrait permettre au PSG d’investir sur un nouveau talent, alors que Yan Diomandé (Leipzig) reste toujours dans le viseur des dirigeants parisiens.

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Attention toutefois à ne pas se faire doubler par le Real Madrid, également intéressé par le recrutement de l’international ivoirien. Le PSG est donc prévenu et devra accélérer sur le marché des transferts, sous peine de voir certaines pistes se refermer rapidement et brutalement.
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Mais oui, le PSG ça se mettre sur Rodri juste parce que le Real va sur Diomande... Ridicule ! Le PSG se met sur Rodri car c'est un super joueur... Le PSG n'a pas finalisé Diomande car il est hors de prix pour des perfs moins bonnes que Barcola. Le PSG préfère donc essayer de prolonger Barcola (et laisse trainer Diomande) et tenter de faire venir Rodri...

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