Accord OL-Juventus pour 3ME, Openda arrive à Lyon

Accord OL-Juventus pour 3ME, Openda arrive à Lyon

OL25 juil. , 15:10
parClaude Dautel
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Après avoir obtenu l'accord de Loïs Openda, l'Olympique Lyonnais vient de finaliser l'opération avec la Juventus et l'avant-centre international va arriver à l'OL.
Cela ne semblait inéluctable, mais c'est désormais bouclé comme le confirme L'Equipe, Loïs Openda sera bien un joueur de l'Olympique Lyonnais cette saison. Depuis plusieurs jours, les dirigeants lyonnais avaient abouti à un accord avec l'avant-centre de la Juventus, mais il fallait encore trouver un terrain d'entente avec le club de Serie A. Car Openda a un gros salaire à Turin, et Lyon ne pouvait pas s'aligner dessus. Selon le quotidien sportif, l'OL et la Juventus ont finalement validé une opération de prêt payant à 3 millions d'euros, avec l'essentiel du salaire annuel du joueur (7,2 millions d'euros) pris en charge par le club du Piémont.

L'OL fait le deal parfait

Cette opération étant désormais actée, Loïs Openda va pouvoir figurer dans la liste des joueurs de l'Olympique Lyonnais transmise à l'UEFA pour disputer le 3e tour de qualification pour la Ligue des champions. En quête d'un numéro 9, Matthieu Louis-Jean a réussi son coup, le club de Michele Kang préférant recruter sous forme de prêt au moment où la DNCG a toujours un oeil attentif à la situation de l'Olympique Lyonnais. La saison passée, sous le maillot de la Juventus, Loïs Openda n'a marqué que deux buts. Il n'aura pas de mal à faire mieux à Lyon où il aura toute la confiance de Paulo Fonseca, ce qui n'était plus le cas en Italie. Pour l'entraîneur de l'OL, qui réclamait des renfortshttps://www.foot01.com/ol/jattends-des-joueurs-paulo-fonseca-met-la-pression-a-lol, en voilà déjà un.

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Derniers commentaires

L'OM va recruter, les dossiers secrets sont prêts

T as pas tort du tout, en plus c est vrai que j ai rien inventé, c est juste du recyclage de banderole du virage nord, alors que y en a plein d autres entre cyprès cramés du camp des loges, record d Europe de défaites d affilée, manita…etc y a effectivement matière pour être créatif 😁 j aime bien l om pour ça 👍

Accord OL-Juventus pour 3ME, Openda arrive à Lyon

Après faudrait savoir lire encore. La juve prendrait en charge une partie du salaire du joueur estimé à 4m net par an. Lyon va pas payer 4 m

Accord OL-Juventus pour 3ME, Openda arrive à Lyon

3 millions plus 4 m de salaire pour une année selon FM qui est bien plus sérieux que foot01

Accord OL-Juventus pour 3ME, Openda arrive à Lyon

Ça boss bien à Lyon ! Tous cela dans la sérénité

Accord OL-Juventus pour 3ME, Openda arrive à Lyon

très bonne nouvelle il ne reste plus qu'à Openda a marqué beaucoup de buts et nous aider ç nous qualifier pour la LDC

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