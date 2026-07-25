Accord OL-Juventus pour 3ME, Openda arrive à Lyon

Après avoir obtenu l'accord de Loïs Openda, l'Olympique Lyonnais vient de finaliser l'opération avec la Juventus et l'avant-centre international va arriver à l'OL.

Cela ne semblait inéluctable, mais c'est désormais bouclé comme le confirme L'Equipe, Loïs Openda sera bien un joueur de l'Olympique Lyonnais cette saison. Depuis plusieurs jours, les dirigeants lyonnais avaient abouti à un accord avec l'avant-centre de la Juventus, mais il fallait encore trouver un terrain d'entente avec le club de Serie A. Car Openda a un gros salaire à Turin, et Lyon ne pouvait pas s'aligner dessus. Selon le quotidien sportif, l'OL et la Juventus ont finalement validé une opération de prêt payant à 3 millions d'euros, avec l'essentiel du salaire annuel du joueur (7,2 millions d'euros) pris en charge par le club du Piémont.

L'OL fait le deal parfait