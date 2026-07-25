PSG : Lucas Digne déjà victime d'une sale rumeur

PSG : Lucas Digne déjà victime d'une sale rumeur

PSG25 juil. , 15:30
parHadrien Rivayrand
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Le PSG cherchait un remplaçant de luxe à Nuno Mendes et l’a trouvé en la personne de Lucas Digne. Mais Paris peine encore à officialiser sa venue…
Le Paris Saint-Germain a encore du pain sur la planche cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale souhaite doubler tous les postes. En défense, les champions d’Europe étaient à la recherche d’une doublure capable de faire souffler Nuno Mendes. Les Franciliens ont jeté leur dévolu sur un ancien de la maison, Lucas Digne. L’international français souhaite apporter son expérience ainsi que sa qualité de centre à l’effectif de Luis Enrique.
Alors que son arrivée est annoncée depuis plusieurs jours, le PSG n’a toujours rien officialisé. Une situation qui a poussé certains à imaginer que Lucas Digne avait échoué à sa visite médicale… Mais il n’en est rien.

Digne, tout va bien 

Selon le très bien renseigné compte X Djamel, l’ancien joueur du LOSC a bien passé sa visite médicale et tout va parfaitement bien dans ce dossier. Le PSG annoncera simplement son arrivée au moment qu’il jugera opportun. Le club de la capitale doit gérer plusieurs dossiers simultanément et souhaite maîtriser le calendrier de ses annonces concernant les transferts.
Les prochains jours s’annoncent particulièrement animés pour les champions d’Europe. En attaque, plusieurs mouvements sont encore attendus. Gonçalo Ramos et Lee Kang-In devront notamment être remplacés, eux qui ont rejoint respectivement l’AC Milan et l’Atlético de Madrid. Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola sont également annoncés comme des candidats potentiels au départ.

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Luis Enrique et ses joueurs sont attendus pour la reprise de l’entraînement lundi prochain. Le groupe devra ensuite monter progressivement en puissance afin de préparer le début de la saison. De son côté, la cellule de recrutement parisienne va accélérer pour renforcer un effectif qui devra encore se perfectionner si le PSG veut continuer à dominer l’Europe du football dans les prochains mois.
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Derniers commentaires

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T as pas tort du tout, en plus c est vrai que j ai rien inventé, c est juste du recyclage de banderole du virage nord, alors que y en a plein d autres entre cyprès cramés du camp des loges, record d Europe de défaites d affilée, manita…etc y a effectivement matière pour être créatif 😁 j aime bien l om pour ça 👍

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Après faudrait savoir lire encore. La juve prendrait en charge une partie du salaire du joueur estimé à 4m net par an. Lyon va pas payer 4 m

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3 millions plus 4 m de salaire pour une année selon FM qui est bien plus sérieux que foot01

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Ça boss bien à Lyon ! Tous cela dans la sérénité

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très bonne nouvelle il ne reste plus qu'à Openda a marqué beaucoup de buts et nous aider ç nous qualifier pour la LDC

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