Caen : La mère de Mbappé le recrute, il annonce la couleur

Le clan Mbappé a pour le moment connu l'échec avec son premier projet de club au SM Caen. Les choses pourraient changer avec l'arrivée de Mathieu Bodmer au poste de directeur sportif.

Il n’y a pas si longtemps, Kylian Mbappé affrontait le SM Caen en Ligue 1. Désormais, l’attaquant français est au Real Madrid, mais surtout le club normand végète en National, désormais Ligue 3 . Les deux descentes en quelques années ont fait très mal au moral des supporters, et ont mis Malherbe à un niveau qu’il n’avait plus connu depuis des décennies.

Le rachat du club par la famille Mbappé n’a pas vraiment permis d’inverser la tendance, sachant que c’est sous la coupe du meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde que Caen est descendu en Ligue 3.

La montée en Ligue 2, pas un objectif avoué

Nouvelle saison et nouvelles ambitions pour la formation normande, qui n’a pas spécialement effectué un recrutement de gala jusqu’à présent. Mais le SMC a fait venir Mathieu Bodmer, ancien joueur du club toujours resté très proche de la formation rejointe alors qu’il n’avait que 16 ans.

Un directeur sportif qui connait la région et est surtout convaincu par le projet mené par la mère de Kylian Mbappé, comme il l’a confié sur le site officiel de Malherbe. « Quand Ziad Hammoud et Fayza Lamari m’ont contacté ça a fait sens. J’ai beaucoup de respect pour ce qu’ils ont fait, je ne sais pas où le Club en serait s’ils n’avaient pas investi ici. Il y a la partie sportive qui a été moins bonne c’est factuel mais je sais très bien que la gestion d’un Club est compliquée au quotidien. Au départ je ne m’y attendais mais c’était une évidence quand on a commencé à échanger », a expliqué l’ancien milieu de terrain, qui se veut très prudent quand on lui demande s’il compte viser la montée en Ligue 2.

« Tout le monde veut entendre ça mais évidemment que quand t’es le SM Caen tu te dois de jouer le haut de tableau. Mais on sait tous qu’une saison c’est long et que la Ligue 3 est un championnat qui est compliqué. On va essayer d’avoir une équipe régulière et structurée pour répondre à toute cette exigence. Le week-end devra être la conséquence du travail que l’on va fournir au cours de la semaine », a livré le nouveau dirigeant caennais, très prudent pour ne pas donner de faux espoirs à des supporters très déçus ces dernière années, mais qui viennent souvent à plus de 10.000 au Stade D’Ornano ces dernières saisons.