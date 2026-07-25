L'OM et Jul, un divorce brutal

L'OM et Jul, un divorce brutal

OM25 juil. , 16:00
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L’OM veut apporter plusieurs changements dans les prochaines semaines. Le club phocéen aurait notamment décidé de mettre fin à son partenariat avec le rappeur Jul.
L’Olympique de Marseille sera assurément l’une des équipes à suivre la saison prochaine. Si les Phocéens doivent composer avec des moyens limités, l’OM reste l’OM et la passion qui entoure le club demeure immense. Bruno Genesio sait que la pression est déjà forte sur ses épaules.
L’ancien entraîneur du LOSC a encore plusieurs incertitudes à gérer concernant ce mercato estival particulièrement important pour Marseille. Sur le terrain comme en dehors, les pensionnaires du Stade Vélodrome doivent évoluer. Et les premières décisions commencent déjà à tomber.

L'OM vers un renouveau prochain ?

Selon les informations de Sportune, l’OM aurait en effet discrètement mis fin à son partenariat avec le rappeur Jul. Jusqu’ici, les supporters et observateurs marseillais pouvaient voir le logo du label du rappeur apparaître sur le maillot de l’équipe première, au niveau de la manche gauche.
Contacté par le média, le club phocéen n’a pas souhaité faire de commentaire particulier. Cela pourrait toutefois laisser penser que de nouvelles discussions sont en cours concernant la présence de la marque de Jul. Pour le moment, aucun logo n’apparaît sur la manche du maillot marseillais.

Lire aussi

L'OM prend une décision révolutionnaire pour 5,6MEL'OM prend une décision révolutionnaire pour 5,6ME
À noter que le rappeur marseillais n’est pas le seul partenaire concerné. C’est également le cas de la marque Boulanger, dont le logo figurait jusqu'à présent sur la tunique olympienne depuis 2016. Sa présence à l’avenir n’est pas encore garantie.
Reste désormais à savoir si l’OM devra trouver de nouveaux partenaires premium ou si ces différents contrats font simplement l’objet de renégociations. Puma et CMA CGM restent, eux, toujours présents aux côtés du club phocéen. Quoi qu’il en soit, l’heure est au changement pour une institution fragilisée par plusieurs années de gestion parfois contestée.
Articles Recommandés
Psg Lucas Digne Deja Victime Dune Sale Rumeur
PSG

PSG : Lucas Digne déjà victime d'une sale rumeur

Accord Ol Juventus Pour 3me Openda Arrive A Lyon
OL

Accord OL-Juventus pour 3ME, Openda arrive à Lyon

Caen La Mere De Mbappe Le Recrute Il Annonce La Couleur
SMC

Caen : La mère de Mbappé le recrute, il annonce la couleur

Om Nice Sur Quelle Chaine Regardez Le Match Qui Se Joue A Huis Clos
TV

OM-Nice : Sur quelle chaîne regarder le match qui se joue à huis clos

Fil Info

25 juil. , 15:30
PSG : Lucas Digne déjà victime d'une sale rumeur
25 juil. , 15:10
Accord OL-Juventus pour 3ME, Openda arrive à Lyon
25 juil. , 14:30
Caen : La mère de Mbappé le recrute, il annonce la couleur
25 juil. , 14:00
OM-Nice : Sur quelle chaîne regarder le match qui se joue à huis clos
25 juil. , 13:30
Le PSG largue Diomandé, 120ME c'est trop cher
25 juil. , 13:00
L'OL fixe une date pour signer Openda
25 juil. , 12:40
L'OM va recruter, les dossiers secrets sont prêts
25 juil. , 12:20
OL : Le cousin d’Erling Haaland veut virer Lyon
25 juil. , 12:00
Ferran Torres au PSG, une décision avant le 1er août

Derniers commentaires

Accord OL-Juventus pour 3ME, Openda arrive à Lyon

Après faudrait savoir lire encore. La juve prendrait en charge une partie du salaire du joueur estimé à 4m net par an. Lyon va pas payer 4 m

Accord OL-Juventus pour 3ME, Openda arrive à Lyon

3 millions plus 4 m de salaire pour une année selon FM qui est bien plus sérieux que foot01

Accord OL-Juventus pour 3ME, Openda arrive à Lyon

Ça boss bien à Lyon ! Tous cela dans la sérénité

Accord OL-Juventus pour 3ME, Openda arrive à Lyon

très bonne nouvelle il ne reste plus qu'à Openda a marqué beaucoup de buts et nous aider ç nous qualifier pour la LDC

Le PSG largue Diomandé, 120ME c'est trop cher

Et peut être les petits gagnants l'OL pour le prêt de Mastantuono ou autre Garcia du Réal

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading