L'OM et Jul, un divorce brutal

L’OM veut apporter plusieurs changements dans les prochaines semaines. Le club phocéen aurait notamment décidé de mettre fin à son partenariat avec le rappeur Jul.

L’Olympique de Marseille sera assurément l’une des équipes à suivre la saison prochaine. Si les Phocéens doivent composer avec des moyens limités, l’ OM reste l’OM et la passion qui entoure le club demeure immense. Bruno Genesio sait que la pression est déjà forte sur ses épaules.

L’ancien entraîneur du LOSC a encore plusieurs incertitudes à gérer concernant ce mercato estival particulièrement important pour Marseille. Sur le terrain comme en dehors, les pensionnaires du Stade Vélodrome doivent évoluer. Et les premières décisions commencent déjà à tomber.

L'OM vers un renouveau prochain ?

Selon les informations de Sportune, l’OM aurait en effet discrètement mis fin à son partenariat avec le rappeur Jul. Jusqu’ici, les supporters et observateurs marseillais pouvaient voir le logo du label du rappeur apparaître sur le maillot de l’équipe première, au niveau de la manche gauche.

Contacté par le média, le club phocéen n’a pas souhaité faire de commentaire particulier. Cela pourrait toutefois laisser penser que de nouvelles discussions sont en cours concernant la présence de la marque de Jul. Pour le moment, aucun logo n’apparaît sur la manche du maillot marseillais.

À noter que le rappeur marseillais n’est pas le seul partenaire concerné. C’est également le cas de la marque Boulanger, dont le logo figurait jusqu'à présent sur la tunique olympienne depuis 2016. Sa présence à l’avenir n’est pas encore garantie.

Reste désormais à savoir si l’OM devra trouver de nouveaux partenaires premium ou si ces différents contrats font simplement l’objet de renégociations. Puma et CMA CGM restent, eux, toujours présents aux côtés du club phocéen. Quoi qu’il en soit, l’heure est au changement pour une institution fragilisée par plusieurs années de gestion parfois contestée.