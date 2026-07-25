EdF : Deschamps dérape et gâche sa sortie

Après 14 années aux commandes de l’équipe de France, Didier Deschamps s’en va par la petite porte. L’ancien sélectionneur des Bleus paye son dernier échec au Mondial, mais aussi ses déclarations en fin de compétition.

Le temps des hommages à Didier Deschamps est déjà terminé. Désormais, les supporters et observateurs de l’équipe de France attendent impatiemment la nomination de Zinédine Zidane. Le futur sélectionneur des Bleus suscite énormément de curiosité et d’enthousiasme alors que son prédécesseur inspirait plutôt de la lassitude. Il faut dire que le Bayonnais, outre l’échec en demi-finales du Mondial 2026, n’a pas soigné sa sortie avec ses critiques sur l’arbitrage et sur l’environnement autour de la sélection. Pour le journaliste Simon Dutin, son traitement n’est pas forcément immérité.

« Sa sortie est ratée parce qu'on a été éliminés, parce qu'il y a de la déception, parce qu'il y a ce non-match qui a, dans certaines proportions, rappelé 2012 et ce match déjà catastrophique face à l'Espagne, a expliqué le chroniqueur de RMC. On en attendait mieux parce qu'on nous a fait croire qu'on était quasiment imbattables, que c'était peut-être un moment historique où l'on avait envie de se dire qu'on pouvait déloger l'Espagne. Il y a eu la déception dans l'élimination, le résultat, le contenu et dans les déclarations d'après-match orientées vers l'arbitrage, vers l'environnement. »

« A la décharge de Deschamps, il faut quand même rappeler que ça fait huit ans, alors qu’on finit en demi-finales des grands tournois, qu’on se demande quand Zidane va s'asseoir à sa place, a nuancé le journaliste. J'entends les critiques sur le contenu mais à part l'Espagne et le Brésil en 1970, quel football de sélection nous a enchantés au niveau du jeu ? Les résultats plus le jeu, ça n'existe pas. Je pense qu'il s'est un peu trompé, c'est humain, il a été gagné par l'émotion. Il y avait la déception et il a un peu dérapé. » L'ancien coach de l'Olympique de Marseille avait sûrement besoin de vider son sac après des années de frustration.