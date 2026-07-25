Real : Une star arrive, Tchouaméni trouve un nouveau club

La gastronomie
Le cinéma?
3/0 pour Nice le monsieur qui tend le bras
Quel score pour le moment ?
Mais oui, le PSG ça se mettre sur Rodri juste parce que le Real va sur Diomande... Ridicule ! Le PSG se met sur Rodri car c'est un super joueur... Le PSG n'a pas finalisé Diomande car il est hors de prix pour des perfs moins bonnes que Barcola. Le PSG préfère donc essayer de prolonger Barcola (et laisse trainer Diomande) et tenter de faire venir Rodri...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
𝑳𝒆 𝒕𝒊𝒓𝒂𝒈𝒆 𝒆𝒔𝒕 𝒕𝒐𝒎𝒃𝒆́ 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒏𝒐𝒔 𝑩𝒍𝒆𝒖𝒔 ! 🏆 La route pour la 𝑪𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒅𝒖 𝒎𝒐𝒏𝒅𝒆 𝟐𝟎𝟐𝟔 commencera par le Sénégal 🇸🇳, la Norvège 🇳🇴 et le vainqueur des barrages entre la Bolivie 🇧🇴, le Suriname 🇸🇷 et l’Irak 🇮🇶