Real : Une star arrive, Tchouaméni trouve un nouveau club
Aurélien Tchouaméni

Real : Une star arrive, Tchouaméni trouve un nouveau club

Mercato25 juil. , 17:00
parHadrien Rivayrand
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Le Real Madrid est encore loin d’avoir terminé son mercato estival. Le club merengue pourrait prochainement s’attacher les services de Rodri, ce qui aura des conséquences directes sur l’avenir d’Aurélien Tchouaméni.
Après une saison blanche qui a fortement contrarié ses supporters, le Real Madrid veut marquer les esprits cet été sur le marché des transferts. Florentino Pérez avait fait plusieurs promesses de campagne, et il semble déterminé à les tenir. Plusieurs stars ont déjà rejoint le club, comme Marc Cucurella, Ibrahima Konaté ou Bernardo Silva. Mais les Merengues ne comptent pas s’arrêter là. La prochaine cible prioritaire est Rodri. Le milieu de Manchester City serait même tout proche de rejoindre la Maison Blanche. Un recrutement qui remettrait totalement en cause l’avenir d’Aurélien Tchouaméni.

Tchouaméni a du souci à se faire 

Malgré sa récente prolongation de contrat jusqu’en juin 2031, le Français n’est plus assuré de porter le maillot merengue la saison prochaine. Selon Team Talk, Manchester United est plus que jamais intéressé par son profil si le Real le pousse vers la sortie. Un transfert chez les Red Devils avoisinant les 80 millions d’euros serait désormais envisageable.

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The Sun ajoute que le Real Madrid ne souhaiterait plus conserver Tchouaméni en cas d’arrivée de Rodri. Le club mancunien a par ailleurs la préférence du joueur tricolore en cas de départ d’Espagne. Les prochains jours s’annoncent donc décisifs pour l’avenir de Tchouaméni au Real Madrid.
Alors que sa prolongation semblait sceller un avenir durable dans la capitale espagnole, la donne a complètement changé : Madrid ne veut pas laisser passer l’opportunité de recruter Rodri et l'ancien des Girondins de Bordeaux pourrait en faire les frais. Heureusement pour lui, il a l'occasion de rebondir dans l'un des meilleurs clubs du monde, bien décidé à briller de nouveau sur la scène européenne dès la saison prochaine.
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