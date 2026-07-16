OM : Lorenzi s'énerve, trois stars vont partir
Nayef Aguerd

OM : Lorenzi s'énerve, trois stars vont partir

OM16 juil. , 8:40
parHadrien Rivayrand
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L’OM doit absolument vendre cet été et aucun joueur ne semble réellement intouchable. Les prochaines ventes pourraient donc concerner des éléments importants de l’effectif phocéen comme Weah, Aguerd et Medina.
L’Olympique de Marseille a encore beaucoup de travail à effectuer sur le marché des transferts. Le club phocéen sait que la DNCG surveille de près sa situation financière et réclame des ventes significatives. Plusieurs joueurs aux salaires importants comme Hamed Junior Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood ont déjà été sacrifiés. Mais les départs devraient encore être nombreux et pourraient concerner l’ensemble de l’effectif marseillais, notamment les joueurs disposant d’une forte valeur marchande.

Un effectif bientôt décimé ?

Selon les informations de But, l’OM est ainsi prêt à écouter les offres pour Nayef Aguerd, Timothy Weah ou encore Facundo Medina. Les trois joueurs ne seront donc pas considérés comme intransférables et pourront quitter la Canebière en cas de proposition jugée satisfaisante. Une situation forcément délicate à gérer pour les principaux concernés, alors que le groupe phocéen vient récemment d’arriver en Côte d’Ivoire afin de préparer la nouvelle saison. La direction de l’Olympique de Marseille ne fera toutefois aucun cadeau compte tenu des contraintes économiques auxquelles le club doit faire face.

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Grégory Lorenzi a beaucoup de travail devant lui, tout comme Bruno Genesio. L’ancien entraîneur du LOSC vient à peine de prendre ses fonctions à l’OM, mais il devra rapidement composer avec les possibles départs de plusieurs cadres de son effectif, sans forcément disposer de garanties importantes concernant les joueurs qui viendront les remplacer. Une période mouvementée s’annonce sur la Canebière, avec une direction contrainte de jongler entre ambitions sportives et obligations financières.
L’été risque d’être particulièrement long pour les pensionnaires du Stade Vélodrome. Si Marseille souhaite retrouver les sommets et continuer à jouer les premiers rôles en Ligue 1, le club devra d’abord assainir ses comptes et trouver le juste équilibre.
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