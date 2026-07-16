OM : Le Top5 ou la colère, il prévient Genesio

Régime sec pour l'OM en ce début de mercato. Les dirigeants se veulent rassurants avec un projet revu à la baisse, mais les supporters seront sans pitié.

L’Olympique de Marseille l’a confirmé dans une grande conférence de presse ce mercredi, sa politique a totalement changé et désormais, il faut se plier aux exigences financières de la DNCG et de Frank McCourt. Seul un bilan économique à l’équilibre peut être envisagé sur cette saison, tant le propriétaire américain en a marre de payer le déficit structurel amplifié par les dirigeants qu’il a mis en place.

Cet été, ce sera donc bien calme au niveau des arrivées et les premiers départs commencent tout juste à voir le jour. Greenwood, Traoré et Aubameyang ont fait leurs valises, ce qui va permettre aux dirigeants de commencer à envisager un recrutement.

Les supporters ne vont rien laisser passer

Pas de quoi faire rêver les supporters, dans une situation qui est pour le moment encore pire que celle de l’OL de l’été dernier, le club rhodanien ayant au moins pu recruter et tenter des coups, y compris pour des sommes non négligeables.

Je pense que l’OM est largement capable de faire Top 5 l’année prochaine avec ce qu’il va rester comme joueurs dans cet effectif, et pourquoi pas mieux même. De toute façon, même les supporters n’accepteront pas que l’OM soit hors du Top 5, même dans ce contexte. Il y aura toujours cette pression et ils auront raison », a assuré un Daniel Riolo pour qui l’OM ne peut pas être rayée de la carte des prétendants à l’Europe en Malgré cela, Daniel Riolo est persuadé que l’exigence sera toujours très élevée au Vélodrome, et que la mansuétude ne sera pas de mise en cas de mauvaise saison. L’objectif de finir dans le Top5 parait tout à fait jouable pour le consultant de RMC, pour qui l’effectif marseillais reste très compétitif. «», a assuré un Daniel Riolo pour qui l’OM ne peut pas être rayée de la carte des prétendants à l’Europe en Ligue 1

A l’heure actuelle, Marseille présente une attaque composée de Maupay, Moumbagna et Gouiri, ce qui douche tout de même quelque peu les ambitions des fans de l’OM.