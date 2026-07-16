OM : Le Top5 ou la colère, il prévient Genesio

OM : Le Top5 ou la colère, il prévient Genesio

OM16 juil. , 9:40
parGuillaume Conte
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Régime sec pour l'OM en ce début de mercato. Les dirigeants se veulent rassurants avec un projet revu à la baisse, mais les supporters seront sans pitié.
L’Olympique de Marseille l’a confirmé dans une grande conférence de presse ce mercredi, sa politique a totalement changé et désormais, il faut se plier aux exigences financières de la DNCG et de Frank McCourt. Seul un bilan économique à l’équilibre peut être envisagé sur cette saison, tant le propriétaire américain en a marre de payer le déficit structurel amplifié par les dirigeants qu’il a mis en place.
Cet été, ce sera donc bien calme au niveau des arrivées et les premiers départs commencent tout juste à voir le jour. Greenwood, Traoré et Aubameyang ont fait leurs valises, ce qui va permettre aux dirigeants de commencer à envisager un recrutement.

Les supporters ne vont rien laisser passer

Pas de quoi faire rêver les supporters, dans une situation qui est pour le moment encore pire que celle de l’OL de l’été dernier, le club rhodanien ayant au moins pu recruter et tenter des coups, y compris pour des sommes non négligeables.
Malgré cela, Daniel Riolo est persuadé que l’exigence sera toujours très élevée au Vélodrome, et que la mansuétude ne sera pas de mise en cas de mauvaise saison. L’objectif de finir dans le Top5 parait tout à fait jouable pour le consultant de RMC, pour qui l’effectif marseillais reste très compétitif. « Je pense que l’OM est largement capable de faire Top 5 l’année prochaine avec ce qu’il va rester comme joueurs dans cet effectif, et pourquoi pas mieux même. De toute façon, même les supporters n’accepteront pas que l’OM soit hors du Top 5, même dans ce contexte. Il y aura toujours cette pression et ils auront raison », a assuré un Daniel Riolo pour qui l’OM ne peut pas être rayée de la carte des prétendants à l’Europe en Ligue 1.
A l’heure actuelle, Marseille présente une attaque composée de Maupay, Moumbagna et Gouiri, ce qui douche tout de même quelque peu les ambitions des fans de l’OM.
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Derniers commentaires

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Donc tu penses VRAIMENT que TOUS les entraineurs que Kylian a eu lui ont demandé de ne pas défendre ? C'est surtout que depuis la CDM 2018 il ne défend plus et ça permet à des équipes comme l'Espagne qui aiment avoir le ballon de ressortir le ballon proprement. C'est bien dommage d'ailleurs parce que je pense que pour un défenseur, voir un MBappe venir te chasser, ça doit pas être simple à gérer physiquement et psychologiquement. Pourquoi crois-tu qu'il en en train de se mettre à dos les supporters et autres joueurs madrilène à dos comme ce fut le cas au PSG ? Perso je trouve que c'est un joueur qui a des qualités indéniables mais faut pas non plus le mettre sur un piédestal car il a des défauts (comme tout le monde).

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Cherki reste un vente obligatoire pour combler un trou dans les caisse. Difficile de comparer.

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

doit ? Non... dans le football moderne, c'est l'entraineur qui décide. Mais ça... tu n'arrives pas à le comprendre. Ben ouais... ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux et chez les médias... c'est ce qu'il y a de plus important pour toi. ^^

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Dans le football moderne tout le monde doit défendre et même les attaquants puisque c'est eux qui empêchent les premières relances. Bref (comme tu aimes si bien à dire), tu ne connais finalement pas grand chose ^^

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Oh... je connais la vie... et plus que tu ne le penses. Bref... tu n'as toujours pas compris, ainsi que tes amis, que le sélectionneur ou l'entraineur lui demande de rester devant. Bref... sans Kylian Mbappé, l'Equipe de France serait déjà revenue à la maison depuis très longtemps.

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