L'arbitre de France-Espagne a aidé les Bleus, c'est confirmé

L'arbitre de France-Espagne a aidé les Bleus, c'est confirmé

Equipe de France16 juil. , 10:00
parCorentin Facy
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Didier Deschamps n’a pas du tout aimé l’arbitrage de monsieur Iván Barton lors de la demi-finale entre la France et l’Espagne en demi-finale de Coupe du monde. Les Bleus ont pourtant été avantagés selon plusieurs arbitres français.
L’équipe de France n’est plus en lice pour remporter la troisième Coupe du monde de son histoire. Les supporters des Bleus y croyaient pourtant, mais ils sont tombés de haut mardi soir en voyant les limites affichées par Kylian Mbappé et ses coéquipiers face à l’Espagne. Un match équilibré en première mi-temps, qui a basculé sur une décision arbitrale de monsieur Iván Barton, qui a donné un penalty à l’Espagne pour une faute de Lucas Digne. Didier Deschamps et le staff français réclamaient de leur côté une faute de main de Lamine Yamal, juste avant la faute du latéral gauche français de 32 ans.
Iván Barton n’était pas de cet avis et n’a même pas été consulté les images. Ce n’est pas une erreur selon un arbitre français encore en activité interrogé par RMC. « Le bras n'est pas décollé du corps, on ne peut pas siffler main » juge-t-il. Ancien arbitre de Ligue 1, Bruno Derrien est du même avis : « Il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucune augmentation de la surface corporelle ». En revanche, une décision arbitrale très discutée a tourné en faveur des Bleus. Selon les différents arbitres interrogés par la radio, la grosse semelle de Michael Olise sur Rodri (photo ci-dessous) méritait un carton rouge.

Olise méritait un carton rouge

« C'est un carton bien jaune, voire orangé » juge Bruno Derrien. Ancien arbitre de Ligue 1, Olivier Thural est plus sévère : « On est borderline carton rouge ». Un arbitre qui officie toujours à l’heure actuelle en France est lui catégorique, une telle faute en Ligue 1 aurait été sanctionnée d’un carton rouge sans aucune hésitation. « En France, c’est envoi au VAR et carton rouge. Quand on va devoir mettre un rouge pour un tacle par derrière en championnat, alors qu'à la Coupe du monde tout était permis, ça va devenir compliqué » juge-t-il.
Autrement dit, l’arbitrage pourtant critiqué par Didier Deschamps a plutôt profité… à l’équipe de France. Il va être néanmoins très difficile de faire accepter cela au sélectionneur des Bleus, remonté comme une pendule après la rencontre et qui a clairement laissé sous-entendre à ses yeux qu’Ivan Barton n’avait pas le niveau requis pour diriger une demi-finale de Coupe du monde.

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Derniers commentaires

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Donc tu penses VRAIMENT que TOUS les entraineurs que Kylian a eu lui ont demandé de ne pas défendre ? C'est surtout que depuis la CDM 2018 il ne défend plus et ça permet à des équipes comme l'Espagne qui aiment avoir le ballon de ressortir le ballon proprement. C'est bien dommage d'ailleurs parce que je pense que pour un défenseur, voir un MBappe venir te chasser, ça doit pas être simple à gérer physiquement et psychologiquement. Pourquoi crois-tu qu'il en en train de se mettre à dos les supporters et autres joueurs madrilène à dos comme ce fut le cas au PSG ? Perso je trouve que c'est un joueur qui a des qualités indéniables mais faut pas non plus le mettre sur un piédestal car il a des défauts (comme tout le monde).

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Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

doit ? Non... dans le football moderne, c'est l'entraineur qui décide. Mais ça... tu n'arrives pas à le comprendre. Ben ouais... ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux et chez les médias... c'est ce qu'il y a de plus important pour toi. ^^

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Dans le football moderne tout le monde doit défendre et même les attaquants puisque c'est eux qui empêchent les premières relances. Bref (comme tu aimes si bien à dire), tu ne connais finalement pas grand chose ^^

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Oh... je connais la vie... et plus que tu ne le penses. Bref... tu n'as toujours pas compris, ainsi que tes amis, que le sélectionneur ou l'entraineur lui demande de rester devant. Bref... sans Kylian Mbappé, l'Equipe de France serait déjà revenue à la maison depuis très longtemps.

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