L'arbitre de France-Espagne a aidé les Bleus, c'est confirmé

Didier Deschamps n’a pas du tout aimé l’arbitrage de monsieur Iván Barton lors de la demi-finale entre la France et l’Espagne en demi-finale de Coupe du monde. Les Bleus ont pourtant été avantagés selon plusieurs arbitres français.

L’équipe de France n’est plus en lice pour remporter la troisième Coupe du monde de son histoire. Les supporters des Bleus y croyaient pourtant, mais ils sont tombés de haut mardi soir en voyant les limites affichées par Kylian Mbappé et ses coéquipiers face à l’Espagne. Un match équilibré en première mi-temps, qui a basculé sur une décision arbitrale de monsieur Iván Barton, qui a donné un penalty à l’Espagne pour une faute de Lucas Digne. Didier Deschamps et le staff français réclamaient de leur côté une faute de main de Lamine Yamal, juste avant la faute du latéral gauche français de 32 ans.

Iván Barton n’était pas de cet avis et n’a même pas été consulté les images. Ce n’est pas une erreur selon un arbitre français encore en activité interrogé par RMC. « Le bras n'est pas décollé du corps, on ne peut pas siffler main » juge-t-il. Ancien arbitre de Ligue 1, Bruno Derrien est du même avis : « Il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucune augmentation de la surface corporelle ». En revanche, une décision arbitrale très discutée a tourné en faveur des Bleus. Selon les différents arbitres interrogés par la radio, la grosse semelle de Michael Olise sur Rodri (photo ci-dessous) méritait un carton rouge.

Olise méritait un carton rouge

« C'est un carton bien jaune, voire orangé » juge Bruno Derrien. Ancien arbitre de Ligue 1, Olivier Thural est plus sévère : « On est borderline carton rouge ». Un arbitre qui officie toujours à l’heure actuelle en France est lui catégorique, une telle faute en Ligue 1 aurait été sanctionnée d’un carton rouge sans aucune hésitation. « En France, c’est envoi au VAR et carton rouge. Quand on va devoir mettre un rouge pour un tacle par derrière en championnat, alors qu'à la Coupe du monde tout était permis, ça va devenir compliqué » juge-t-il.

Autrement dit, l’arbitrage pourtant critiqué par Didier Deschamps a plutôt profité… à l’équipe de France. Il va être néanmoins très difficile de faire accepter cela au sélectionneur des Bleus, remonté comme une pendule après la rencontre et qui a clairement laissé sous-entendre à ses yeux qu’Ivan Barton n’avait pas le niveau requis pour diriger une demi-finale de Coupe du monde.