L'OL a besoin d'une grosse vente en urgence

L’OL est encore très loin d’en avoir terminé avec son mercato estival. Le profil de Youssef Chermiti plaît notamment aux Gones, même s'il faudra un gros départ très rapide pour finaliser son transfert.

L’Olympique Lyonnais a l’ambition de répondre aux attentes la saison prochaine, avec notamment l’objectif de retrouver la Ligue des champions. Malgré des moyens encore limités, les Gones ont de belles idées en tête pour se renforcer lors de ce mercato estival. A la demande de Paulo Fonseca, un avant-centre est ciblé. Le profil de Youssef Chermiti plaît particulièrement à l’ Olympique Lyonnais . Le Portugais est sur le départ des Rangers, même si son transfert s’annonce difficile à boucler pour les pensionnaires du Groupama Stadium.

Chermiti, une piste qui se referme pour l'OL ?

Selon des informations de la presse écossaise, l’attaquant de 22 ans figure en effet bien sur les tablettes de l’OL, mais son arrivée dans le Rhône est jugée difficile et compromise à l'heure actuelle. La raison : le prix réclamé par le club écossais, qui souhaite récupérer beaucoup plus de 20 millions d’euros pour laisser partir Youssef Chermiti. L’OL va donc devoir revoir ses plans, à moins d’un retournement de situation ou d’une vente permettant aux Gones de dégager des liquidités importantes. Seul un départ majeur dans les prochains jours pourrait ainsi remettre Lyon dans la course à Chermiti.

Ces dernières heures, plusieurs rumeurs indiquent également que les Rhodaniens avancent pour tenter de s’attacher les services de Loïs Openda . Le Belge ne sera pas bradé par la Juventus, même si un prêt avec option d’achat pourrait être envisagé. Le mercato estival de l’OL est encore loin d’être terminé et Paulo Fonseca souhaite l’arrivée d’un nouvel avant-centre. L’entraîneur portugais sait que Lyon aura absolument besoin d’un buteur fiable au plus haut niveau pour pouvoir rivaliser dans toutes les compétitions et si possible en Ligue des champions.

Après une saison marquée par des ambitions retrouvées, les Gones veulent désormais franchir un nouveau cap et disposer d’un effectif capable d’être performant sur la durée.