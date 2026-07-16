Un stupide consultant anglais a fait gagner l’Argentine

Après la victoire contre l’Angleterre (2-1) en demi-finales du Mondial mercredi, Cristian Romero a souligné le rôle de Gary Neville. Le défenseur central de l’Argentine a reconnu que les critiques du consultant anglais avaient représenté une belle source de motivation.

Connue pour sa grinta, l’Argentine n’avait pas besoin de ça. Au moment d’affronter l’Angleterre en demi-finales du Mondial , les coéquipiers de Lionel Messi disposaient d’une source de motivation supplémentaire grâce à Gary Neville. Le consultant anglais avait eu la mauvaise idée de s’en prendre aux deux défenseurs centraux de l’Albiceleste avant la rencontre.

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« Ils ont Cristian Romero et Lisandro Martinez qui, à eux deux, offrent un but par match, se moquait le spécialiste. Je les appelle la "meilleure-pire" charnière centrale du monde, parce que par moments ils sont extraordinaires, et subitement, ils passent du sublime au ridicule. » Etant donné que l’un évolue à Tottenham, et que l’autre porte le maillot de Manchester United, sa déclaration n’a pas échappé aux deux joueurs visés. Cristian Romero a donc pris un malin plaisir à répondre et à remercier le consultant.

« On était un peu en colère, lui (Lisandro Martinez) et moi surtout… Ce n'était pas à cause du carton jaune, c'était parce qu'ils parlent beaucoup, a avoué le défenseur central des Spurs. En Angleterre, ils ont l'habitude de beaucoup parler avant le match. Donc je les salue tous, ils doivent être contents. La seule chose que j'espère, c'est que quand je prendrai ma retraite, je ne serai pas aussi stupide. J'espère que quand j'arrêterai le football, je ne critiquerai pas un joueur ou n'importe qui d'autre parce qu'au final, chacun essaye de faire de son mieux pour son équipe, pour sa sélection. Les choses peuvent bien se passer ou non mais… » Adversaires de l'Argentine en finale dimanche, les Espagnols sont eux aussi plutôt bavards.