Romero

Un stupide consultant anglais a fait gagner l’Argentine

Mondial 202616 juil. , 10:40
parEric Bethsy
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Après la victoire contre l’Angleterre (2-1) en demi-finales du Mondial mercredi, Cristian Romero a souligné le rôle de Gary Neville. Le défenseur central de l’Argentine a reconnu que les critiques du consultant anglais avaient représenté une belle source de motivation.
Connue pour sa grinta, l’Argentine n’avait pas besoin de ça. Au moment d’affronter l’Angleterre en demi-finales du Mondial, les coéquipiers de Lionel Messi disposaient d’une source de motivation supplémentaire grâce à Gary Neville. Le consultant anglais avait eu la mauvaise idée de s’en prendre aux deux défenseurs centraux de l’Albiceleste avant la rencontre.

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« Ils ont Cristian Romero et Lisandro Martinez qui, à eux deux, offrent un but par match, se moquait le spécialiste. Je les appelle la "meilleure-pire" charnière centrale du monde, parce que par moments ils sont extraordinaires, et subitement, ils passent du sublime au ridicule. » Etant donné que l’un évolue à Tottenham, et que l’autre porte le maillot de Manchester United, sa déclaration n’a pas échappé aux deux joueurs visés. Cristian Romero a donc pris un malin plaisir à répondre et à remercier le consultant.
« On était un peu en colère, lui (Lisandro Martinez) et moi surtout… Ce n'était pas à cause du carton jaune, c'était parce qu'ils parlent beaucoup, a avoué le défenseur central des Spurs. En Angleterre, ils ont l'habitude de beaucoup parler avant le match. Donc je les salue tous, ils doivent être contents. La seule chose que j'espère, c'est que quand je prendrai ma retraite, je ne serai pas aussi stupide. J'espère que quand j'arrêterai le football, je ne critiquerai pas un joueur ou n'importe qui d'autre parce qu'au final, chacun essaye de faire de son mieux pour son équipe, pour sa sélection. Les choses peuvent bien se passer ou non mais… » Adversaires de l'Argentine en finale dimanche, les Espagnols sont eux aussi plutôt bavards.
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Derniers commentaires

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Donc tu penses VRAIMENT que TOUS les entraineurs que Kylian a eu lui ont demandé de ne pas défendre ? C'est surtout que depuis la CDM 2018 il ne défend plus et ça permet à des équipes comme l'Espagne qui aiment avoir le ballon de ressortir le ballon proprement. C'est bien dommage d'ailleurs parce que je pense que pour un défenseur, voir un MBappe venir te chasser, ça doit pas être simple à gérer physiquement et psychologiquement. Pourquoi crois-tu qu'il en en train de se mettre à dos les supporters et autres joueurs madrilène à dos comme ce fut le cas au PSG ? Perso je trouve que c'est un joueur qui a des qualités indéniables mais faut pas non plus le mettre sur un piédestal car il a des défauts (comme tout le monde).

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doit ? Non... dans le football moderne, c'est l'entraineur qui décide. Mais ça... tu n'arrives pas à le comprendre. Ben ouais... ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux et chez les médias... c'est ce qu'il y a de plus important pour toi. ^^

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Dans le football moderne tout le monde doit défendre et même les attaquants puisque c'est eux qui empêchent les premières relances. Bref (comme tu aimes si bien à dire), tu ne connais finalement pas grand chose ^^

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Oh... je connais la vie... et plus que tu ne le penses. Bref... tu n'as toujours pas compris, ainsi que tes amis, que le sélectionneur ou l'entraineur lui demande de rester devant. Bref... sans Kylian Mbappé, l'Equipe de France serait déjà revenue à la maison depuis très longtemps.

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