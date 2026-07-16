Achraf Hakimi, le PSG en a marre

Le PSG se veut ambitieux au mercato, et l'idée est de ne plus laisser un seul joueur sans un sérieux concurrent. Achraf Hakimi est prévenu, un arrière droit va arriver.

Très discret l’été dernier sur le marché des transferts, le PSG compte bien frapper fort à l’issue de la Coupe du monde. Plusieurs transferts sont en préparation, et le cap des deux renforts atteints à l’été 2025 sera très certainement largement dépassé. En défense centrale, au poste de latéral gauche, au milieu de terrain, et à deux postes offensifs, Luis Campos travaille sur plusieurs pistes, certaines bien avancées.

Hakimi sans concurrence, ce n'est plus possible

Mais les dirigeants du double champion d’Europe ont également ciblé le recrutement d’un arrière droit. Le PSG ne souhaite plus voir Achraf Hakimi continuer sans la moindre concurrence et sans véritable possibilité de se reposer ou d’être tout simplement remplacé quand il est moins bien. Certes, Warren Zaïre-Emery a fait le travail quand le Marocain était blessé, mais l’international français n’est pas un spécialiste du poste.

Et surtout, Hakimi reste un homme fort du PSG, mais son retour de la CAN a été compliqué. Pour sa fin de saison, il a essayé de répondre aux attentes en Ligue des Champions tout en se préservant pour une Coupe du monde où il n’a pas été transcendant. Ces éléments ont forcément alerté les dirigeants parisiens. Selon PSG Inside-Actus, le PSG veut un vrai concurrent à l’ancien du Real Madrid, et recherche le joueur parfait pour cela. Un élément capable d’accepter d’avoir un temps de jeu réduit dans un premier temps, mais aussi capable d’avoir un réel impact sur le jeu si Luis Enrique a besoin de lui sur la durée.

Le PSG a déjà ajouté Alessandro Circati dans une première liste, le défenseur italien, international australien pendant la Coupe du monde, étant capable de jouer dans l’axe de la défense comme à droite. Mais le média l’assure, Luis Campos a désormais rajouté cette mission à son agenda pour cet été, et l’arrivée d’un latéral droit de premier plan est prévue. Achraf Hakimi est prévu, il aura un concurrent la saison prochaine.