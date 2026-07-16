Officiel : Le Paris FC chipe fièrement la pépite du PSG

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Donc tu penses VRAIMENT que TOUS les entraineurs que Kylian a eu lui ont demandé de ne pas défendre ? C'est surtout que depuis la CDM 2018 il ne défend plus et ça permet à des équipes comme l'Espagne qui aiment avoir le ballon de ressortir le ballon proprement. C'est bien dommage d'ailleurs parce que je pense que pour un défenseur, voir un MBappe venir te chasser, ça doit pas être simple à gérer physiquement et psychologiquement. Pourquoi crois-tu qu'il en en train de se mettre à dos les supporters et autres joueurs madrilène à dos comme ce fut le cas au PSG ? Perso je trouve que c'est un joueur qui a des qualités indéniables mais faut pas non plus le mettre sur un piédestal car il a des défauts (comme tout le monde).