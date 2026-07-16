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Emmanuel Mbemba

Officiel : Le Paris FC chipe fièrement la pépite du PSG

Paris FC16 juil. , 10:28
parEric Bethsy
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Considéré comme l’un des plus grands espoirs du Paris Saint-Germain, Emmanuel Mbemba ne poursuivra pas son parcours avec son club formateur. Le défenseur central de 18 ans a officiellement signé son premier contrat professionnel avec le Paris FC. Un joli coup pour le pensionnaire du Stade Jean-Bouin qui a convaincu l’international U19 tricolore malgré la concurrence de grandes écuries européennes. En revanche, c’est un coup dur pour le double champion d’Europe qui espérait conserver son talent vainqueur de la Coupe Gambardella la saison dernière.
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Derniers commentaires

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Donc tu penses VRAIMENT que TOUS les entraineurs que Kylian a eu lui ont demandé de ne pas défendre ? C'est surtout que depuis la CDM 2018 il ne défend plus et ça permet à des équipes comme l'Espagne qui aiment avoir le ballon de ressortir le ballon proprement. C'est bien dommage d'ailleurs parce que je pense que pour un défenseur, voir un MBappe venir te chasser, ça doit pas être simple à gérer physiquement et psychologiquement. Pourquoi crois-tu qu'il en en train de se mettre à dos les supporters et autres joueurs madrilène à dos comme ce fut le cas au PSG ? Perso je trouve que c'est un joueur qui a des qualités indéniables mais faut pas non plus le mettre sur un piédestal car il a des défauts (comme tout le monde).

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Cherki reste un vente obligatoire pour combler un trou dans les caisse. Difficile de comparer.

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

doit ? Non... dans le football moderne, c'est l'entraineur qui décide. Mais ça... tu n'arrives pas à le comprendre. Ben ouais... ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux et chez les médias... c'est ce qu'il y a de plus important pour toi. ^^

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Dans le football moderne tout le monde doit défendre et même les attaquants puisque c'est eux qui empêchent les premières relances. Bref (comme tu aimes si bien à dire), tu ne connais finalement pas grand chose ^^

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Oh... je connais la vie... et plus que tu ne le penses. Bref... tu n'as toujours pas compris, ainsi que tes amis, que le sélectionneur ou l'entraineur lui demande de rester devant. Bref... sans Kylian Mbappé, l'Equipe de France serait déjà revenue à la maison depuis très longtemps.

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
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603418610534013
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5934178959509
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54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
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Lorient
45341112114851-3
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44331281347461
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44341111124750-3
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