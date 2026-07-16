La VAR favorise l’Argentine, la preuve tombe

Les nouvelles règles mises en place par la FIFA ne s'appliquent pas toujours. La France en a fait les frais, pas l'Argentine de Lionel Messi dans les demi-finales.

La FIFA a fait changer les règlements pour cette Coupe du monde, mais cela ne s’applique visiblement qu’à la carte, et la France et l’Argentine ont pu voir la différence lors des deux demi-finales. Les nouveaux règlements contre les gains de temps ont volé en éclarts, puisque Nicolas Tagliafico a pu mettre 16 secondes pour faire une touche sans être inquiété, car il refusait de prendre le ballon et ne permettait donc pas à l’arbitre de lancer son chronomètre, ce qui ajoute du ridicule à de l’anti-jeu. Mais les nouvelles lois permettant à la VAR de changer une décision sur un corner, marchent une fois sur deux.

Des corners revus, d'autres pas

Mardi, la France a vu un corner lui être refusé pour un changement de décision erronée, alors qu’Unai Simon avait sorti le ballon devant Theo Hernandez à la 82e minute. L’arbitre central avait pourtant désigné le point de corner indiquant clairement qu’il n’y avait aucune faute sur l’action, avant de donner une sortie de but alors que les ralentis allaient en son sens initial.

Et ce mercredi, l’Argentine a pu bénéficier d’un corner qui n’y était pas, quand à la 46e minute, Julian Alvarez a tiré à côté du but de Pickford, qui a peut-être touché le ballon mais en étant largement en dehors du terrain. Les Argentins ont demandé et obtenu un corner, sans que la VAR n’intervienne alors que le ralenti est sans équivoque pour une sortie de but.

Une double lecture du règlement qui interpelle sur cette nouveauté qui semble marcher une fois sur deux. Des erreurs de jugement, qui peuvent arriver sur un match de football, mais si elles sont corrigées une fois sur deux, c’est une nouvelle fois le manque de cohérence qui sera mis en lumière, et des interventions inutiles de la VAR sujettes à contestation si les corrections ne sont pas faites systématiquement.

Ce n’est clairement pas cela qui a provoqué l’élimination de la France et la qualification de l’Argentine, même les esprits chafouins noteront que cela va tout de même souvent dans le même sens avec la formation de Lionel Messi.