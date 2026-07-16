EdF : Aït-Nouri et Guéla Doué, il accuse Didier Deschamps

L’équipe de France a peiné à exister dans les couloirs face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde. Pour certains observateurs, Didier Deschamps a manqué de flair au fil des années.

Didier Deschamps ne remportera pas une deuxième Coupe du monde avec l’ équipe de France . Et le sélectionneur des Bleus peut nourrir quelques regrets. Son équipe n’a pas vraiment réussi à exister face à l’Espagne ce mardi. La performance de certaines individualités pose également question, à l’image de Jules Koundé et de Lucas Digne, en difficulté sur les côtés, tout comme plusieurs de leurs remplaçants testés au fil des années. Pour Patrick Juillard, Didier Deschamps est le principal responsable de cette situation au sein de l’équipe de France.

Deschamps accusé après France-Espagne

Sur son compte X, le consultant a en effet pointé du doigt l’ancien de la Juventus, estimant qu’il n’avait pas eu le nez assez fin pour convaincre certains joueurs de choisir les Bleus :

« On peut reprocher beaucoup de choses à Deschamps après France vs Espagne. Pour ma part, je lui en veux surtout de ne pas avoir amélioré les latéraux au fil du temps. Aït-Nouri et Guéla Doué ? Ignorés. Truffert ? Appelé une fois par hasard. Le manque de travail finit par se payer. Cher. »

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Zinédine Zidane, qui reprendra prochainement le flambeau, aura donc beaucoup de travail, notamment au poste de latéral. L’ancien entraîneur du Real Madrid devra composer avec les ressources disponibles avant de pouvoir identifier de nouveaux talents capables d’apporter une véritable plus-value à son équipe. Et la tâche ne s’annonce pas simple au vu du retard accumulé ces dernières années dans un secteur de jeu pourtant devenu essentiel dans le football moderne.

Le premier match de Zidane avec les Bleus sera, très vraisemblablement, face à la Turquie en Ligue des Nations en septembre prochain.