EdF : Aït-Nouri et Guéla Doué, il accuse Didier Deschamps

EdF : Aït-Nouri et Guéla Doué, il accuse Didier Deschamps

Equipe de France16 juil. , 11:00
parHadrien Rivayrand
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L’équipe de France a peiné à exister dans les couloirs face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde. Pour certains observateurs, Didier Deschamps a manqué de flair au fil des années.
Didier Deschamps ne remportera pas une deuxième Coupe du monde avec l’équipe de France. Et le sélectionneur des Bleus peut nourrir quelques regrets. Son équipe n’a pas vraiment réussi à exister face à l’Espagne ce mardi. La performance de certaines individualités pose également question, à l’image de Jules Koundé et de Lucas Digne, en difficulté sur les côtés, tout comme plusieurs de leurs remplaçants testés au fil des années. Pour Patrick Juillard, Didier Deschamps est le principal responsable de cette situation au sein de l’équipe de France.

Deschamps accusé après France-Espagne 

Sur son compte X, le consultant a en effet pointé du doigt l’ancien de la Juventus, estimant qu’il n’avait pas eu le nez assez fin pour convaincre certains joueurs de choisir les Bleus :
« On peut reprocher beaucoup de choses à Deschamps après France vs Espagne. Pour ma part, je lui en veux surtout de ne pas avoir amélioré les latéraux au fil du temps. Aït-Nouri et Guéla Doué ? Ignorés. Truffert ? Appelé une fois par hasard. Le manque de travail finit par se payer. Cher. »

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Zinédine Zidane, qui reprendra prochainement le flambeau, aura donc beaucoup de travail, notamment au poste de latéral. L’ancien entraîneur du Real Madrid devra composer avec les ressources disponibles avant de pouvoir identifier de nouveaux talents capables d’apporter une véritable plus-value à son équipe. Et la tâche ne s’annonce pas simple au vu du retard accumulé ces dernières années dans un secteur de jeu pourtant devenu essentiel dans le football moderne.
Le premier match de Zidane avec les Bleus sera, très vraisemblablement, face à la Turquie en Ligue des Nations en septembre prochain.
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Derniers commentaires

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Donc tu penses VRAIMENT que TOUS les entraineurs que Kylian a eu lui ont demandé de ne pas défendre ? C'est surtout que depuis la CDM 2018 il ne défend plus et ça permet à des équipes comme l'Espagne qui aiment avoir le ballon de ressortir le ballon proprement. C'est bien dommage d'ailleurs parce que je pense que pour un défenseur, voir un MBappe venir te chasser, ça doit pas être simple à gérer physiquement et psychologiquement. Pourquoi crois-tu qu'il en en train de se mettre à dos les supporters et autres joueurs madrilène à dos comme ce fut le cas au PSG ? Perso je trouve que c'est un joueur qui a des qualités indéniables mais faut pas non plus le mettre sur un piédestal car il a des défauts (comme tout le monde).

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Cherki reste un vente obligatoire pour combler un trou dans les caisse. Difficile de comparer.

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

doit ? Non... dans le football moderne, c'est l'entraineur qui décide. Mais ça... tu n'arrives pas à le comprendre. Ben ouais... ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux et chez les médias... c'est ce qu'il y a de plus important pour toi. ^^

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Dans le football moderne tout le monde doit défendre et même les attaquants puisque c'est eux qui empêchent les premières relances. Bref (comme tu aimes si bien à dire), tu ne connais finalement pas grand chose ^^

Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Oh... je connais la vie... et plus que tu ne le penses. Bref... tu n'as toujours pas compris, ainsi que tes amis, que le sélectionneur ou l'entraineur lui demande de rester devant. Bref... sans Kylian Mbappé, l'Equipe de France serait déjà revenue à la maison depuis très longtemps.

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