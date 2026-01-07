ICONSPORT_261503_0076
Nasser Al-Khelaifi - Luis Enrique - PSG

Départ de Luis Enrique, la réponse explosive du PSG

PSG07 janv. , 8:00
parClaude Dautel
0
A la veille du Trophée des champions, qui se jouera jeudi au Koweït, c'est le cas de Luis Enrique qui agite l'actualité du PSG. Le club de la capitale a répondu de manière explosive aux rumeurs sur le refus supposé de l'entraîneur de prolonger à Paris.
Dès son arrivée à Koweït City, la délégation du Paris Saint-Germain a appris que depuis quelques heures en Europe, le bruit circulait que Luis Enrique avait refusé la prolongation de contrat proposée par Nasser Al-Khelaifi. Une rumeur lancée par un média spécialisé, et qui a ensuite été sourcée comme venant du quotidien allemand Bild, à tort. Forcément, dans le climat actuel, et sachant qu'effectivement les champions d'Europe veulent conserver Luis Enrique au-delà de 2027, ce bruit a vite pris de l'ampleur, au point même d'arriver aux oreilles de Luis Campos.
Interlocuteur privilégié de l'entraîneur espagnol du PSG, et forcément bien informé sur d'éventuelles négociations en cours, le conseiller de Nasser Al-Khelaifi a rapidement mis un terme aux rumeurs sur Canal+ Foot. « 100% Fake News », a fait savoir Luis Campos sur ce sujet d'un possible refus de Luis Enrique. Une courte réponse, mais qui a le mérite de rapidement mettre un terme aux supputations sur l'avenir de Luis Enrique au Paris SG, alors que certains envoyaient déjà l'entraîneur espagnol au FC Barcelone la saison prochaine.
Lié contractuellement jusqu'en 2027 avec le Paris Saint-Germain, Luis Enrique négocie effectivement avec les champions d'Europe. Ces derniers seraient d'ailleurs prêts à lui proposer un contrat très longue durée, que certains ont présenté comme étant à vie. Mais, à ce stade de la saison, et sachant que le PSG va aborder une période décisive, que ce soit en Ligue 1 où le RC Lens malmène Paris, ou en Ligue des champions, on voyait mal Luis Enrique prendre une décision aussi fracassante que celle de refuser de rester en France. Luis Campos a donc pris les devants et balayé d'un revers de la main ce qui ressemble franchement à un gros hoax monté par un média spécialisé, qui a fait parler de lui.

Lire aussi

PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?
Le PSG reste au Parc, c’est validé pour trois raisonsLe PSG reste au Parc, c’est validé pour trois raisons
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281315_0132
OM

OM : Un divorce Hojbjerg-Marseille ?

ICONSPORT_271638_0385
Ligue 1

PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?

CAN
CAN 2025

CAN 2025 : Programme et résultats des quarts de finale

Fil Info

07 janv. , 8:20
OM : Un divorce Hojbjerg-Marseille ?
07 janv. , 7:20
PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?
07 janv. , 7:00
CAN 2025 : Programme et résultats des quarts de finale
06 janv. , 22:30
Il débarque à 3h30 du matin pour voir jouer l'OM
06 janv. , 22:00
OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer
06 janv. , 21:56
CAN 2025 : Programme et résultats des huitièmes de finale
06 janv. , 21:55
CAN 2025 : La Côte d'Ivoire file en quarts sans problème
06 janv. , 21:30
Donnarumma, le PSG a perdu un gardien moyen

Derniers commentaires

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

ils seront a jamais les premiers a avoir gagner 2 coupes d'europe

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

dans toute les equipe il y a des joueurs malin et bien plus que lui mais vu que c'est lyon faut en parler mdr

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Toi si tu savais depuis combien de temps tu gênes

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Le microcosme parisiens a peur de Lyon donc utilisent tout ses moyens médiatiques pour dénigrer ou pénaliser Lyon. 7 ans de trauma consécutifs ont eux raison d'eux !

Donnarumma, le PSG a perdu un gardien moyen

C'est quand même un fait que Donna a été moyen lors de son passage au PSG jusqu'au retour contre Liverpool. Il se réveille au meilleur moment. Quant à Chevalier, on va lui donner le temps pour prendre le poste complètement, comme on l'a fait pour pastore, Rai et bien autres Il permet déjà de relancer de plus bas, propre dans le petit jeu avec les défenseurs, il sert de vrai point d'appui. Ce qui n'était pas le cas avec Donna. Globalement son niveau n'est pas dégueulasse, il sort une séance de penos décisive contre Tottenham, sa boulette a Marseille fait tache, mais il montre des signes positifs récemment avec qq beaux arrêts décisifs.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading