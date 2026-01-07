Départ de Luis Enrique, la réponse explosive du PSG

A la veille du Trophée des champions, qui se jouera jeudi au Koweït, c'est le cas de Luis Enrique qui agite l'actualité du PSG. Le club de la capitale a répondu de manière explosive aux rumeurs sur le refus supposé de l'entraîneur de prolonger à Paris.

Dès son arrivée à Koweït City, la délégation du Paris Saint-Germain a appris que depuis quelques heures en Europe, le bruit circulait que Luis Enrique avait refusé la prolongation de contrat proposée par Nasser Al-Khelaifi. Une rumeur lancée par un média spécialisé, et qui a ensuite été sourcée comme venant du quotidien allemand Bild, à tort. Forcément, dans le climat actuel, et sachant qu'effectivement les champions d'Europe veulent conserver Luis Enrique au-delà de 2027, ce bruit a vite pris de l'ampleur, au point même d'arriver aux oreilles de Luis Campos.

Interlocuteur privilégié de l'entraîneur espagnol du PSG, et forcément bien informé sur d'éventuelles négociations en cours, le conseiller de Nasser Al-Khelaifi a rapidement mis un terme aux rumeurs sur Canal+ Foot. « 100% Fake News », a fait savoir Luis Campos sur ce sujet d'un possible refus de Luis Enrique. Une courte réponse, mais qui a le mérite de rapidement mettre un terme aux supputations sur l'avenir de Luis Enrique au Paris SG, alors que certains envoyaient déjà l'entraîneur espagnol au FC Barcelone la saison prochaine.